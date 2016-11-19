"Türkiye'de 100 bin nüfusa 179 hekim düşüyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Kalkınma Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. Bütçede bu yıl ki seyahat gelirlerinde 8.4 milyar dolar azalma beklendiği vurgulandı. Ayrıca bütçe raporunda Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen hekim sayısının 179 olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre bütçeden dikkat çekenler ayrıntılar şöyle:

*İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısında ülke ortalaması 25. GAP bölgesinde bu sayı 31, DAP bölgesinde ise 22. Toplam örgün öğrenci sayısı 3.1 milyon. Brüt okullaşma oranı ise yüzde 60.1. Yükseköğretim kapasitesi, yükseköğretime olan talebin sadece yüzde 36.9’unu karşılayabiliyor.

*Sağlık personeli sayısı 787 bin. 100 bin nüfusa düşen hekim sayısı 179. Nitelikli yatak oranı yüzde 52.5. Bin canlı doğumda bebek ölüm hızı 7.6. Yüz bin canlı doğumda anne ölüm oranı 14.7.

*Sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfus oranı yüzde 84.3. Kayıtdışı istihdam yüzde 33.6. 1.2 milyon yoksul

*2015 verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 244 bin kişinin günlük geliri 4.3 doların altında.

*GAP yatırımlarına 2003-2015’te 51 milyar TL tahsis edildi. Bunun 44 milyar TL’si yatırıma dönüştü.

*İhracat yapan tüm firmaların yüzde 23.1’i yabancı para borçlusu. KOBİ’lerin yüzde 19.3’ü, büyük firmaların da yüzde 44.8’si borçlu.

*İşgücünün eğitim durumunda birinci sırada “lise altı” geliyor. Yüzde 58.7 lise altı, yüzde 21.2 yükseöğretim, yüzde 10.1 mesleki ve teknik eğitim, yüzde 10.1 lise.

*Bu yıl seyahat gelirlerinde 8.4 milyar dolar azalma bekleniyor.