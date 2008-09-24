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Sağlık

Türkiye’de 10 milyon kişi grip aşısı olmalı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Influenza Çalışma Grubu Sekreteri Prof. Dr. Selim Badur, Türkiye'de çeşitli yaş ve risk gruplarından yaklaşık 10 milyon kişinin grip aşısı

24 Eylül 2008 03:00

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Influenza Çalışma Grubu Sekreteri Prof. Dr. Selim Badur, Türkiye'de çeşitli yaş ve risk gruplarından yaklaşık 10 milyon kişinin grip aşısı olması gerektiğini bildirdi.

Grip aşısı doktor tavsiyesinde yapılmalı

Grip aşısı olmanın tam zamanı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Influenza Çalışma Grubunca "2. Grip Günü" toplantısı düzenlendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Badur toplantıda, gribin, nezle ve soğuk algınlığıyla karıştırılmaması gereken son derece ciddi ve öldürücü nitelik taşıyan bir hastalık olduğuna işaret etti.

İnsan sağlığına, toplumsal yaşama ve ekonomiye son derece ağır darbeler indiren hastalığın öneminin Türkiye'de iyi bilinmediğini savunan Badur, çeşitli yaş ve risk gruplarından yaklaşık 10 milyon kişinin grip aşısı olması gerektiğine dikkati çekti. Aşının tüketiminin 2,5 milyon doz dolayında olduğunu belirten Badur, aşılanma oranının olması gerekenden çok daha düşük düzeylerde bulunduğunu kaydetti.

Badur, Sağlık Bakanlığı'nın bu oranları artırmak için bu yıl ilk kez "Erişkin Bağışıklama Takvimi" yayınlayarak 65 yaş üstü ve her yaştan kronik hastalıkları olan kişilerin mutlaka grip aşısı olması önerisinde bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada, toplantıya Sağlık Bakanlığından Dr. Ercan Bal, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Özdem Ang, İnfluenza Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emel Bozkaya'nın da katıldığı bildirildi.

(AA)

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