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Yaşam

Türkiye'de 10 milyon insan haberleri internetten alıyor

IAB Araştırması'nın Kasım ayı verilerine göre Türkiye'de toplam 24 milyon kişi internet kullanıyor.

20 Ocak 2011 02:00

T24- IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması'nın Kasım ayı verilerine göre Türkiye'de toplam 24 milyon kişi internet kullanıyor. İnternet kullanıcılarının sadece yüzde 15'ini üniversite mezunları oluştururken 10 milyon kişi haberleri internet üzerinden takip ediyor.


IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması'na göre Türkiye'de 24 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84'üne ulaşılan araştırmadanın Kasım 2010 verilerinde dikkat çekici istatistikler yer alıyor. Ulaşılan 20 milyon kullanıcının yüzde 85'i her gün internete bağlanırken, kitlenin yüzde 48'i gazete ve haber okuyor.

Türkiye'deki kullanıcıların çoğunluğunu yüzde 57 oranla erkekler çekerken kadınlar yüzde 43 oranında kalıyor. Bu kitlenin yüzde 42'si 25-44 yaş aralığında iken ulaşılan yaklaşık 20 milyon internet kullanıcısının sadece 3.4 milyonu kentsel bölgelerde yaşıyor.

Araştırmada yer alan kitlenin yüzde 30'u ilkokul, yüzde 25'i orta öğretim, yüzde 30'u lise mezunu. Tahmin edilenin tersine üniversite mezunları kullanıcıların sadece yüzde 15'ini oluşturuyor. Üniversite mezunu olduktan sonra yönetici konumunda çalışan internet kullanıcılarının sayısı ise 838, 362. 

Araştırmada önplana çıkan verilerden bir diğeri 25 yaş üzeri ve ailenin alışverişinden sorumlu olanların internet kullanıcıları arasındaki oranı. Ekonomik konularında karar verici kitle 6,9 milyon kişiyle kullanıcıların yüzde 34'ünü oluşturuyor. Bu yüzdenin içinde yer alan 875, 297 kişi de çevirimiçi alışveriş yapıyor.



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