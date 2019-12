Türkiye'de 10 kadından biri hamileliğinde şiddete uğruyor

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"na göre, her 10 kadından biri hamileliği süresince şiddete maruz kalıyor.

''Şimdi ben eşimden, kızımın babasından dayak yedim, o zaman hamileydim. Biliniyordu zaten hamileliğim, 3 aylık hamileydim ben. Dayaktan dolayı çocuk kasıklarıma kadar düşmüş. Düşme tehlikesi çok oldu. Düşürebilirdim de, çocuğumu kaybedebilirdim de...Allah'tan öyle bir şey olmadı. Ondan sonra ben ayrıldım, dayaktan sonra ayrıldım'' sözleri Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ''Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'na katılan 26 yaşında, boşanma davası süren, bir çocuk sahibi bir kadınına ait.

Araştırma, Türkiye'de fiziksel ve cinsel şiddet gören kadın oranının yüzde 42 olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, her 10 kadından biri hamileliği süresince şiddete maruz kalıyor. Şiddette uğrayan evlenmiş her 4 kadından biri, yaşadığı şiddet sonucunda yaralanıyor. Eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan her 3 kadından biri, yaşamına son vermeyi deniyor. Evli ya da bekar her 5 kadından biri, kendi aileleri, eşlerinin aileleri, akrabaları, okuldan veya iş yerinden kişiler tarafından fiziksel şiddete uğruyor.



-DÜNYADA DA FARKLI DEĞİL-



Dünya genelinde de farklı bir durum yok. Hala her 3 kadından biri yaşamı boyunca şiddete maruz kalıyor. Kadın cinayet kurbanlarının yüzde 70'i erkek partnerleri tarafından öldürülüyor.

Kanada'da aileye yönelik şiddetin maliyeti, tıbbi bakım ve verim kaybı dahil yılda 1.6 milyar dolara ulaşıyor.

ABD'de her 15 saniyede bir kadın, genellikle eşi ya da erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılıyor.