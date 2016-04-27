Türkiye'de 1 yılda patlayıcıyla öldürülen sivillerin oranı yüzde 7 bin 682 oranında arttı!

Türkiye'de 2015 yılında patlayıcı madde kullanılarak öldürülen sivillerin sayısının, bir önceki yıla oranda yüzde 7,682 oranında arttığı bildirildi.

Action on Armed Violence (AOAV) adlı İngiliz sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ve 2015'te dünyadaki saldırılarda yaşanan sivil kayıpların ele alındığı raporda,Türkiye en çok etkilenen ülkeler sıralamasında sekizinci sırada yer aldı.

AOAV, 2015 boyunca başta IŞİD ve TAK örgütlerinin düzenlediği saldırılar olmak üzere toplam 45 bombalı saldırı olduğunu, bu saldırılarda ölen ya da yaralanan sayısınınsa 1086 olduğunu aktarıyor.

2015 yılında Türkiye'de düzenlenen saldırılarda ölen ya da yaralananların 856'sının, yani yüzde 79'unun ise sivil olduğu aktarılıyor.

Raporda, "2014 yılında Türkiye'de sadece 6 bombalı saldırı yaşanmış ve 11 sivil ya ölmüş ya da yaralanmıştı" deniyor.

“En kanlı saldırı Ankara Garı”

AOAV raporunda, 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı kavşağında gerçekleşen ve 109 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı için, "2015'te dünyada en çok kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısı" diyor.

Ankara Garı saldırısında 500'den fazla kişi de yaralanmış, hükümet yetkilileri, saldırıyı IŞİD'le bağlantılı kişilerin düzenlediğini söylemişti.

Dünya genelinde 33 bin sivil öldürüldü ya da yaralandı

Raporda, dünya çapında son bir yıl içinde patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda büyük bir artış yaşandığını, 33 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi ve bu sayının son 5 yıl içerisinde yüzde 50'lik artışa işaret ettiği ifade edildi.

"2015'te gerçekleştirilen 2000'den fazla saldırıda, toplamda yaklaşık 44 bin kişi patlayıcı maddeler sonucu öldü ya da yaralandı" denen raporda, başta Türkiye olmak üzere Yemen, Mısır, Libya, Suriye ve Nijerya'da saldırılarda bir önceki yıla göre belirgin artışların yaşandığı ifade ediliyor.

En fazla sivil ölümü Suriye, Yemen ve Irak'ta

İntihar saldırılarında ölen ya da yaralanan sivillerin sayısının da keskin bir artış gösterdiği ifade edilirken, 2015'te bu saldırılarda 9.205 sivilin öldüğü hatırlatılıyor.

Bu, 2014'e kıyasla yüzde 68 oranında bir artış anlamına geliyor.

El yapımı patlayıcılarla öldürülen ya da yaralanan 16.180 sivilin yarısından fazlasınınsa, intihar saldırılarının kurbanı olduğu raporda yer alan bilgiler arasında.

2015'te intihar saldırılarında ölen ya da yaralananların sayısı, AOAV'nin veri toplamaya başladığı 2011 yılına kıyaslaysa yüzde 78 daha yüksek.

"Geçen yıl günde ortalama 30 sivil patlayıcılar sonucu yaşamını yitirdi" denen raporda, el yapımı patlayıcıların 16.199, intihar saldırılarının 9.205, hava saldırılarının 9.200, karadan silahlı saldırılarınsa 7.095 sivilin ölümü veya yaralanmasına neden olduğu ifade ediliyor.

2015'te devlet eliyle en fazla patlayıcı maddenin kullanıldığı askeri saldırılar, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'deki operasyonları olduğu belirtiliyor.

Yemen'in ardından en çok devlet eliyle kullanılan patlayıcı oranı Suriye'de. Patlayıcıları en çok kullanan devlet dışı aktörünse IŞİD olduğu belirtiliyor.

"2015'te patlayıcı maddeler sonucu yaşanan sivil ölümlerinin en yüksek oranda gerçekleştiği ülkeler; Suriye, Yemen, Irak, Nijerya ve Afganistan oldu. Bu ülkeleri Pakistan, Ukrayna, Türkiye, Libya ve Mısır takip etti" denen raporda, Suriye'de patlayıcı silahlar nedeniyle geçen yıl yaklaşık 9000 kişinin öldüğü ya da yaralandığı, bunun da 2014'e göre yüzde 40'lık bir artışa işaret ettiği belirtiliyor.