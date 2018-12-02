'Türkiye'de 1 milyona yakın insan geçimini vale sektöründen sağlıyor'

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, \"Vale sektörü deyip de geçilmemeli. Bugün Türkiye\'de 250 bin vale çalışanı ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyona yakın insan geçimini vale sektöründen sağlıyor. Eğitimlerde, valelere öfke kontrolü, stres yönetimi ve buna benzer eğitimler veriyoruz\'\' dedi.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu tarafından valelere yönelik düzenlenen eğitim semineri, Mamak Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Seminere TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, Kişisel Gelişim Uzmanı Adem Karafilik, gazeteci- yazar Fehmi Çalmuk ile çok sayıda vale katıldı. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, DHA\'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye\'de sektör gibi görünmeyen ama şu anda 250 bin çalışanı ile devasa bir sektör haline gelen vale sektöründe eğitimler organize ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

\'2019 YILI MART AYI İTİBARİYLE TÜM VALELERİ BELGELENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ\'

\'\'Bugün de eğitimlerimizin Ankara ayağını organize ettik. Çok ciddi bir sektör olmasına rağmen sektör gibi görülmeyen ama aslında denetim mekanizmasını oluşturduğumuz vale mesleğinde artık belgesiz vale çalışmaması adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitimin amacı da budur. Yine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği 2019 yılı Mart ayı itibariyle de tüm valeleri belgelendirmeyi hedefliyoruz. Bu belge ve eğitim süreci çok önemli. Artık tüketici de kime aracını teslim edeceğini bilecek ve güvenli şekilde valelerimize araçlarını teslim edebilecekler. Vale sektörü deyip de geçilmemeli. Bugün Türkiye\'de aslında 250 bin vale çalışanı ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyona yakın insan geçimini vale sektöründen sağlıyor. Buradaki eğitimlerde öfke kontrolü, stres yönetimi ve buna benzer eğitimler veriyoruz. Ve buradaki eğitimin ardında da katılanlara, MYK belgelerini veriyor olacağız. Uluslararası bir geçerliliği olan belge olduğu için bu doğrultu da eğitimlerimiz de devam edecek.\'\'

\'KADIN VALELERE DAHA GÜLER YÜZLE YAKLAŞIYORLAR\'

4 yıldır vale mesleğini yaptığını söyleyen 24 yaşındaki Zeliha Karahasanoğlu’da, \'\'Erkek valelere oranla kadın valelerde pek sık sorun yaşanmıyor. Kadın valelere daha güler yüzle yaklaşıyorlar. Bu seminerlerin düzenlenmesi de biz valeler için olumlu oluyor. İş hayatımızı ve çalışmalarımızı olumlu bir yönde etkiliyor\'\' diye konuştu.

İLK BAŞLARDA \'KADININ BURADA NE İŞİ VAR, BU ERKEK İŞİDİR\' GİBİ TEPKİLER ALIYORDUK

5 yıldır valelik yaptığını ve ilk başlarda yabancı bir sektör olduğu için alışma süreçlerinin zor olduğunu belirten Tansu Çağlar’da vale mesleğiyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

\'\'Şu anda bizi gören insanlar kadınların da bu işte olduğunu görüp seviniyorlar. Özellikle kadınlar tarafından çok takdir ediliyoruz. Ancak bazen arabasını vermek istemeyen ya da şaşıranlar da olabiliyor. Ama bizleri izledikçe ve başarılı olduğumuzu gördükçe güvenlerini kazanıyoruz. İlk başlarda \'kadının burada ne işi var, bu erkek işidir\' gibi tepkiler de alıyorduk. Ama şimdi \'kadınlar da mı bu işte, size helal olsun\' gibi bu tarz konuşmaları çok duymaya başladık.\"

Görüntü Dökümü

-Salondan detaylar

-Kadın Vale Zeliha Karasanoğlu ile röp.

-Kadın Vale Tansu Çağlar ile röp.

-TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA (DHA)

