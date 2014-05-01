Türkiye'de 1 Mayıs gerginliği



İstanbul'daki 1 Mayıs önlemlerinde 40 bin dolayında polis görev alıyor. Güvenlik önlemlerine çevre illerden otobüslerle taşınan polislerle takviye yapıldı. Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan caddeler demir bariyerlerle kapatıldı.

"Taksim'den ümidinizi kesin" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs'ın yetkililerce izin verilen başka alanlarda kutlanmasını istedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "terör örgütü ve uzantısı grupların şiddete başvuracakları yönünde alınan istihbarat duyumları nedeniyle Taksim'i kutlamaya kapattıklarını" açıkladı. Vali Mutlu, yasağa kamu düzenini gerekçe gösterdi.

İstanbul'da ulaşıma kilit

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri ulaşıma kapatıldı. Birçok metrobüs hattı iptal edildi. Ayrıca Taksim çevresindeki ana caddeler trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da geçen yıl haziran ayından çıkan Gezi Parkı olayları Türkiye genelinde hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş, olaylarda çok sayıda kişi can vermiş, binlerce kişi yaralanmıştı.