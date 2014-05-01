T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de 1 Mayıs gerginliği

Hükümetin yasak ve olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen sendika ve sivil toplum örgütleri Taksim'e çıkacaklarını duyurdu.

01 Mayıs 2014 12:48


İstanbul'daki 1 Mayıs önlemlerinde 40 bin dolayında polis görev alıyor. Güvenlik önlemlerine çevre illerden otobüslerle taşınan polislerle takviye yapıldı. Taksim Meydanı ve Taksim'e çıkan caddeler demir bariyerlerle kapatıldı.

"Taksim'den ümidinizi kesin" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs'ın yetkililerce izin verilen başka alanlarda kutlanmasını istedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "terör örgütü ve uzantısı grupların şiddete başvuracakları yönünde alınan istihbarat duyumları nedeniyle Taksim'i kutlamaya kapattıklarını" açıkladı. Vali Mutlu, yasağa kamu düzenini gerekçe gösterdi.

İstanbul'da ulaşıma kilit

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri ulaşıma kapatıldı. Birçok metrobüs hattı iptal edildi. Ayrıca Taksim çevresindeki ana caddeler trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da geçen yıl haziran ayından çıkan Gezi Parkı olayları Türkiye genelinde hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş, olaylarda çok sayıda kişi can vermiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HükümetinTaksimMayısMeydanıBaşbakan Recep Tayyip ErdoğanValisi Hüseyin Avni MutluMutluValiliğiEminönü SirkeciBeşiktaşGezi ParkıTürkiyeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24