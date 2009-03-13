Türkiye’de 1 doktora 653 kişi düşüyor

Türk Sağlık-Sen araştırmasına göre, 1 doktora 653 kişinin düştüğü Türkiye'de en fazla doktor İstanbul'da, en az Bayburt'ta bulunuyor.



Türk Sağlık-Sen'in yazılı açıklamasında, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptırılan ve Türkiye'nin doktor haritasını ortaya çıkaran bir araştırmaya yer verildi.



Araştırmaya göre, Türkiye'de yaklaşık 108 bin doktor görev yapıyor. Bu doktorlardan 26 bin 330'u uzman, 37 bin 596'sı pratisyen doktor ve asistan olmak üzere toplam 63 bin 926'sı Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapıyor.



Türkiye'de 1 doktora 653 kişi, sadece Sağlık Bakanlığı'ndakiler dikkate alındığında ise bin 104 kişi düşüyor.



Bir uzman doktora 2 bin 680, bir pratisyen doktora da bin 877 kişinin düştüğüne yer verilen açıklamaya göre, en fazla doktor İstanbul'da, en Bayburt'ta bulunuyor. 77 doktorun görev yaptığı Bayburt'u sırasıyla 78 doktor ile Tunceli, 80 doktor ile de Ardahan izliyor.



Türkiye'de hekim sayısı bakımından ilk sırada yer alan İstanbul'da 7 bin 39 doktor bulunuyor. Bunu 4 bin 783 doktorla Ankara, 3 bin 962 doktorla İzmir takip ediyor.



Araştırmaya göre, 43 sayısıyla Tunceli en az pratisyen doktora, 31 sayısıyla Bayburt da en az uzman doktora sahip iller. 4 bin 211 uzman, 2 bin 828 pratisyen doktorun görev yaptığı İstanbul, hem pratisyen hem de uzman doktor sayısı bakımından ilk sırada yer alan il konumunda.



İlk ve son sıradaki iller



Uzman doktor sayısı bakımından İstanbul'u 3 bin 198 sayısıyla Ankara, bin 967 sayısıyla İzmir, 879 sayısıyla Bursa, 614 sayısıyla Antalya izliyor.



En az uzman doktorun bulunduğu Bayburt'u ise sırasıyla 33 rakamıyla Ardahan, 35 rakamıyla Tunceli, 39 rakamıyla Kilis, 42 rakamıyla Gümüşhane takip ediyor.



Pratisyen doktor sayısı en fazla iller ise yine sırasıyla İstanbul (2 bin 828) İzmir (Bin 995), Ankara (Bin 585), Bursa (979)ve Adana (905).



Tunceli'nin ardından pratisyen doktor sayısı en az diğer 4 il ise sırasıyla Bayburt (46) Ardahan (47), Kilis (53), Gümüşhane (68).



Araştırmada, Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl 2 bin 72'si uzman olmak üzere toplam 6 bin 101 doktor atadığı, buna karşılık 2 bin 443'ü uzman olmak üzere 5 Bin 551 doktorun görevinden ayrıldığı belirtildi.



Bunların 3 bin 274'ünün istifa, 699'unun emeklilik, bin 379'unun muvafakat verme ve 199'unun da başka sebeplerle ayrıldığı bildirildi.



Araştırma sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bir doktora 662 kişinin düştüğü ülkede doktorların yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini savundu.



"Yoğun bir iş yüküyle hizmet veren doktorların maruz kaldığı şiddetin artık önlenmesi gerektiğini" kaydeden Kahveci, "Hastalara şifa dağıtan doktorların kurşunlandığı, sağlık ocaklarındaki bayan doktorlarını acımasızca dövüldüğü utanç verici bir durum var. Sağlık çalışanları artık can güvenliklerini tehlikeye atarak hizmet verir hale geldi" görüşünü dile getirdi.



Düşük nöbet ücretleri gibi konularda düzenleme yapılması ve doktorların hastanelerde, aile hekimliği sisteminde karşılaştıkları mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine değinen Kahveci, açıklamada, "Bir yılda 3 binden fazla doktorun kamudan istifa etmesinin ardında yatan gerçekler çok iyi bir şekilde irdelenmelidir. Doktorları kamuda tutmanın yolları aranmalıdır" önerisine yer verdi.



(AA)

