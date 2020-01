Türkiye'da kadına cinsel şiddet oranı yüzde 12

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'deki kadınların yüzde 44'lük bir oranının duygusal şiddet, yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete uğrayanların oranının yüzde 12 olduğu bilgisi verildi. Son bir yılda cinsel şiddete oranı ise yüzde 5. Aynı dönemde duygusal şiddet oranı ise yüzde 26.

71 bin polis, 33 bin 248 din görevlisi eğitimden geçirildi

Komisyonda geçtiğimiz hafta bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, önemli bilgiler verdi.



T24'ün komisyondan edindiği bilgiye göre, genel müdürlük kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları yapıyor.



Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığıyla protokoller imzalandı.



Bugüne kadar 71 bin polis, 65 bin sağlık görevlisi, 33.248 din görevlisinin eğitimleri gerçekleştirildi, 326 aile mahkemesi hâkimi ve cumhuriyet savcısının katılımıyla da çeşitli seminerler düzenlendi.

'100 bin din görevlisi hedefleniyor'

Millî Savunma Bakanlığı'nda görevli 32 personele yönelik uzman eğitici eğitimleri verildi. 2015 ve 2016 yıllarında 3 bin eğitici yetiştirilecek, uzman yetiştirilecek ve bu uzmanlar tarafından eş zamanlı olarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından her yıl silah altına alınan 450 bin erbaş ve ere bu eğitimler verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında toplam 262 vaiz, imam-hatibi eğitici eğitimler verildi.



Eğitimler 2015 yılı sonuna kadar devam edecek ve yetiştirilen eğiticilerle de 100 bin civarındaki din görevlisine ulaşılması hedefleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı içinde eğitimlerin sürdürülmesi için de 38 eğitici yetiştirildi.

'Kadına şiddet dünyada da artıyor'

Gülser Ustaoğlu'nun komisyonda şunları söyledi: "Dünyada eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından şiddete maruz kalanların oranı yüzde 59.



Kadına yönelik şiddet yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada maalesef ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde hayatında en az bir kez eşi veya yakın ilişki içinde bulunduğu kişi tarafından şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 59’lara kadar çıkabilmekte.

'Her üç kadından biri 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor'

Birleşmiş Milletler verilerine göre hayatında en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranları ve ülke karşılaştırmalarında örnekleri de şöyle:



Çin’de bu oran yüzde 14, Fransa’da yüzde 18, İsviçre’de yüzde 29, Almanya’da yüzde 38, Danimarka’da yüzde 39 ve Avusturalya’da yüzde 49 şeklinde karşımıza çıkmakta.



Avrupa’da en son yapılan araştırmaya göre duruma baktığımızda ise 28 AB ülkesinde 42 bin kadınla yapılan araştırmaya göre her üç kadından 1’inin 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı bu araştırmada ortaya çıkmış.

'Türkiye'de fiziksel şiddet artıyor'

2014 yeni araştırmaya göre yaşamın herhangi bir döneminde Türkiye'de yüzde 36 oranında fiziksel şiddetin yaygınlığı görülmekte. Son on iki ayda bu oran ise yüzde 8 olarak görülmekte. Cinsel şiddet. Son on iki ay için yüzde 8. Ben karşılaştırmayı da son slaydımda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir düşüş var evet, 3-4 puanlık bir düşüşü açıkça görüyoruz.

Cinsel şiddetin yaygınlığına baktığımızda da yaşamın herhangi bir döneminde Türkiye oranı yüzde 12, son on iki ayda ise bu oran yüzde 5.



Duygusal şiddetin yaygınlığına baktığımızda da dünyada olduğu gibi maalesef Türkiye'de de bu oran en yüksek, yüzde 44 yaşamın herhangi bir döneminde, son on iki ayda da bu oran yüzde 26 olarak görülmekte.



Şimdi 2008-2014 karşılaştırmalara geldik, tablomuza. Bu tablomuzda da görüldüğü gibi 2008 yılında duygusal şiddet ve istismar yüzde 44’tü, 2014 araştırmasında da aynı oran mevcut. Fiziksel şiddete baktığımızda 2008 yılında oran yüzde 39 iken şu anda, 2014 araştırmasında yüzde 36 olarak karşımıza çıkmakta. Cinsel şiddette de yine 3 puanlık düşüş var, 2008 yılında 15 olan oran 12’ye düşmüş durumda. Fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma oranı ise 2008 yılında yüzde 42 iken bu yıl itibarıyla, 2014 yılı itibarıyla yaptığımız araştırmada bu oran yüzde 38’e düşmüş durumda."