Türkiye'de patronlar 'iş yerinde aşk'ı olağan karşılıyor

PERYÖN'den alınan bilgiye göre, dernek 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde şirketlerin "iş yerinde aşk" konusuna bakışını ortaya koyan bir anket yaptı. İnternet üzerinden yapılan, "Eşlerin Aynı İş yerinde Çalışması" başlıklı ankete 30'a yakın sektörden, orta ve üst düzey 170 yönetici katıldı.

Ankete göre, yöneticilerin yüzde 73'ü iş yerinde aşkın "olağan" olduğunu düşünüyor. İş arkadaşları arasında aşk olmaması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 17 iken, kararsızların oranı yüzde 10. Bu yıl, Sevgililer Günü için özel bir aktivite düzenleyecek şirketlerin oranı ise yalnızca yüzde 9.

Anket, şirketlerin yüzde 74'ünde eşlerin aynı şirkette çalışmasına izin verildiğini gösteriyor. Her 4 şirketten yalnızca 1'inde evli çalışanların durumunu düzenleyen yazılı bir prosedür bulunuyor. Yazılı prosedürü olan şirketlerin yüzde 55'inde bu uygulama 5 yıl ve daha uzun zamandan beri var.

Aynı şirkette çalışırken evlenmeye karar verenlerle ilgili düzenlemelere bakıldığında, şirketlerin yüzde 36'sında bu konuda bir prosedür olmadığı görülüyor. Her 10 şirketten yalnızca 1'inde evlilik halinde eşlerden biri şirketten ayrılmak zorunda. Çalışırken evlenen çiftlerin aynı departmanda çalışmasına izin vermeyen şirketlerin oranı yüzde 35 iken, aynı departmanda çalışmalarına izin verip eşlerin ast-üst olmasını engelleyen şirketlerin oranı yüzde 11.

Eşlerden birinin rakip şirkette çalışması

İş dünyasının "eşlerden birinin rakip şirkette çalışmasına" nasıl baktığının da tespit edildiği ankette, şirketler bu konuda çalışanlarına güveniyor. Eşlerden birinin rakip şirkette çalışmasını yasaklamayan şirketlerin oranı yüzde 70. Şirketlerin yüzde 15'i eşlerden birinin rakip şirkette çalışmasını yasaklarken, yüzde 15'i yazılı olarak yasaklamasa da "sıcak bakmıyor". Eşlerden birinin rakip şirkette çalışmasını yasaklamayan şirketlerin yalnızca yüzde 34'ü çalışanlarıyla gizlilik sözleşmesi yaparak "şirket bilgilerinin dışarı çıkmasını" engellemeye çalışıyor. Şirketlerin yüzde 66'sı ise eşlerden biri rakip şirkette çalışsa da "gizlilik sözleşmesi" yapmıyor.

Evlilik yasağı olmasın

Evli çiftlerin aynı iş yerinde çalışmasına yasak konulup konulmaması konusunda katılımcılar yasaktan yana değil. Katılımcıların yüzde 72'si yasak olmamasını ama aynı departmanda ya da ast-üst ilişkisi olacak şekilde çalışılmaması gerektiğini düşünüyor. Buna karşılık her 4 katılımcıdan 1'i "evli çiftlerin aynı şirkette çalışması engellenmeli" diyor.

İş yerindeki kadın–erkek ilişkileri konusunda prosedürü olan firmaların yüzde 20'sinde, "flört edenler" bu durumu yöneticilerine ya da İnsan Kaynakları birimine bildirmek zorunda. Bu zorunluluğun olmadığı şirket oranı ise yüzde 68. Araştırmaya katılanların yüzde 36'si ise flört edenlerin bunu yöneticilerine ya da İnsan Kaynakları birimine söylemesi gerektiğini düşünüyor.