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Türkiye, zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari'yi İran'a iade edecek iddiası

08 Eylül 2020 10:51

İranlı zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari, Denizli'de gözaltına alındı. Peyman Aref isimli bir gazeteci, sosyal medya hesabından Şariatmedari'nin İran’a iade edilmek üzere Aydın’da geri gönderme merkezine sevk edildiğini duyurdu. Şariatmedari'nin İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtiliyor.

 

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