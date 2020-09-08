Türkiye, zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari'yi İran'a iade edecek iddiası

Aref paylaşımında, “ İran’a iade edilmek üzere Aydın geri gönderme merkezine sevk edilmiş. #MeryemŞariatmedari bu olayı İnstagram canlı yayından anlatarak bütün İnsan hakları savunucular ve gazetecilerden yardım istedi. Türk meslektaşlardan yardım isterim!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Meryem Şariatmedari'nin instagram paylaşımına da yer verdi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, haberin duyulmasının ardından Meryem’in serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde, zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı. Bir polisin, onu çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntü sosyal medyada paylaşılmıştı.

İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı Amerikalıların kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınırdışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.

Türkiye'deki kadın örgütleri de Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulunuyor.