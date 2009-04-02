Türkiye ziyareti için Obama’dan ince ayar

Dünyada özel anlamda ikinci gezisini Türkiye’ye gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Obama’nın ziyaretinin ’AKP hükümetine destek’ olarak algılanmaması için, Washington ince bir strateji izledi.



Özellikle bu nedenle, Obama’nın TBMM’de konuşma yapması ve grubu bulunan parti liderleriyle bir araya gelmesi planlandı. Mesaj ise açıktı: Herkesle görüşüyoruz, herkese yakınız.



Amerikan yönetimi, ABD Başkanı Barack Obama’nın Kanada’nın ardından dünyada özel ziyaret anlamında ikinci olarak Türkiye’ye gelmesinin, AKP hükümetine destek olarak algılanmaması için seferberlik başlattı.



Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, özellikle bu nedenle, Obama’nın TBMM’de konuşma yapması ve grubu bulunan parti liderlerle bir araya gelmesi planlandı.



Muhalefetle tek tek görüşme



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile ayrı ayrı görüşme önerisi gelince, toplu görüşmede bu nedenle ısrarcı olunmadı. Böylelikle ’herkesle görüşüyoruz, herkese yakınız’ mesajı verilmek istendi.



İktidar hiç önemli değil



Washington’da geziyi planlayan ekipten üst düzey ABD’li bir diplomat, şu bilgileri verdi: "Bu gezi Obama yönetimince Türkiye’ye verilen önemi göstermek için yapılıyor. Kesinlikle mevcut hükümete destek verilmesi için yapıldığı doğru değil. Zaten Obama’nın konuşmasında da sürekli Türkiye’ye ve bölgedeki önemine vurgu yapılacak. Türkiye’de istikrar olduğu sürece kimin iktidarda olduğu önemli taşımıyor."

