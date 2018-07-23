Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden fındık üreticilerine: Maliyet artacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, külleme hastalığı ve fındık kokarcası nedeniyle fındık rekoltesinde düşüş beklendiğine dikkat çekerek, “Rekoltedeki düşüşün fındıkta maliyeti daha da yükselteceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Bayraktar, çiftçinin artan girdi fiyatları nedeniyle başta mazot olmak üzere girdilere erişimlerinin zorlaştığını belirtti. Şemsi Bayraktar, 400 bin ailenin 706 bin hektar alanda dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini, dünya fındık ihracatının ise yüzde 75’ini karşıladığının altını çizdi.

Üreticinin kaderinin alıcıya ve ithalatçıya bağlı kaldığına dikkat çeken Bayraktar, “Fındıkta fiyat sorununun çözülmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasada olmasından başka çare yok” dedi.