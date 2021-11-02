Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı: Çiftçi toprağa dönmezse gıda krizi kapıda

Türkiye'nin büyük bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre başta olmak üzere maliyetlerdeki artışın 'ölümcül noktaya' geldiğini belirterek çiftçinin toprağa dönmemesi durumunda büyük bir gıda krizi yaşanacağına dikkat çekti.

Üretimden vazgeçme noktasına gelen çiftçilerin cesaretlendirilmesi ve tarlasına dönmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Bayraktar," Bunu başaramazsak krizlerin etkisini azaltan bir sektör olarak bilinen gıda sektörü, ülkemizde krizlerin daha da büyümesine neden olacak” dedi.

"Tarım arazileri ganimet dağıtır gibi imara açılmamalı"

Sözcü'den Samiye Başçı'nın haberine göre, Bayraktar, uluslararası piyasalarda hammadde ve tarım ürünleri fiyatlarının da artmaya devam ettiğini belirtti. Kurdaki artışla bazı ürünlerdeki üretim açığına işaret eden Bayraktar, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yeni ekimlerde de girdi maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Gerekli tedbirleri acil olarak alarak, bu riskleri ülke olarak yönetmek zorundayız. Bunları başaramazsak, üreticimiz de tüketicilerimiz de daha zor günlere hazır olmalıdır.”

“Mevcut konjonktür, küçük aile işletmelerini tamamen üretim dışı bırakacak bir duruma gelmiştir. Bu da hem büyükşehirlere göçe neden olacak hem de üretimin düşmesi sonucunda ülkemizi daha büyük gıda krizi ve enflasyon ile karşı karşıya bırakacaktır. Gübredeki fiyat artışları tarımsal üretimi “ölüm” ile tehdit ediyor. Tarım arazilerinin ganimet dağıtır gibi imara açılmaması gerekiyor."

"Üretici ile market arasındaki fark açıldı"

"Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 buçuk kata yaklaştı. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 342.11 ile kuru soğanda yaşandı. Fiyat farkı limonda yüzde 334.40, elmada yüzde 272.57. Zincirdeki her bir halkayı detaylı analiz etmek zorundayız. Ancak, sorunların öyle sanıldığı gibi kısa zamanda çözülmesi mümkün değildir. İstikrarlı politika ve uygulamalarla, sabırla çözmek için gayret göstermeliyiz."