T24 - Haluk Bilginer, Türkiye’deki her şeyin ikiyüzlü olduğunu savunarak, “Türkiye’yi Zeki Müren’e çok benzetiyorum” dedi.



Ünlü tiyatrocu Haluk Bilginer, Milliyet Sanat’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.



Ölen bir oyuncunun yerine ertesi gün başka bir oyuncu konulmasını ‘pornografi’ olarak değerlendiren Bilginer, Devlet Tiyatroları’nda yıllardır sahneye çıkmamış oyuncuların maaşlarını düzenli olarak aldıklarını belirterek, bu kurumun kapatılması gerektiğini söyledi.



İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından dikkat çekici satırbaşları:



“Ben 10 yıldır hiçbir şey yapmamış bir aktöre 18 tane maaş her yıl niye veriyorum? 10 yıldır hiçbir şey yapmamış bir Devlet Tiyatrosu memuru... Bir oyunda rol veriliyor, adını görüyor listede, koşa koşa müdüriyete gidiyor, ‘Siz ne yapıyorsunuz? Ben bu kuruma hayatımı verdim, bana niye rol veriyorsunuz’ diye. Bu fıkra değil gerçek bir olay.”

Kahramanlık mı yapıyorsun



“Ben diyorum ki, bir insanın acısı oyundan daha büyükse, o oyun oynanmaz. Böyle bir saçmalık yok. Benim babam öldü, ben sahneye çıkacağım, öyle mi? Tekrar ediyorum, herkes kıçımı yesin. Ayrıca sen bana kıyak mı yapıyorsun o halinde zorla sahneye çıkarak? Kahramanlık mı yapıyorsun?”

Her şey yalan dolan



“Ben Türkiye’yi Zeki Müren’e çok benzetiyorum. Her şey yalan dolan üstüne kurulmuştur, her şey ikiyüzlüdür. Bugüne kadar kimse Zeki Müren’in homoseksüel olduğunu söylemediği gibi, Zeki Müren’in kendisi de söylememiştir. Zeki Müren röportajlarında demiştir ki, ‘Ben binlerce kadınla birlikte oldum’ ve herkes de bunu böyle yazar. Türkiye Zeki Müren’dir çünkü.”

İnsan utanmaz mı!



Genç tiyatro oyuncusu Onur Bayraktar, geçtiğimiz yıl motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, rol aldığı “Leyla’nın Evi” adlı oyunun onun ölümünün hemen ardından başka bir oyuncuyla perde açması da tartışılmıştı.



Bilginer, röportajda bu olayı kastederek, “Böyle bir pornografiyi seyretmeye gelmedim ben. Dün çocuk ölmüş. Bugün birisi rolü çalışıp sahneye çıkıyor, çocuğun anısına bilmem ne yapıyorlar. Allah belanızı versin. Bu tiyatro mu şimdi? İnsan utanmaz mı” diye konuştu.