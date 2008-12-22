Türkiye Zeka Oyunları ödülleri verildi

Türkiye 13. Zeka Oyunları Yarışması"nda yaş gruplarına göre birinci olan Melih Mutlu, Mehmet Murat Sevim ve Aziz Ateş’e ödülleri verildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (TOBB ETÜ) düzenlenen ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, bilgi çağının yaşandığını söyledi. Gelişmiş toplumların vatandaşlarını iyi eğittiğini belirten Özgül, buna Türkiye’de de ayak uydurulması gerektiğini, bu kapsamda zeka yarışmalarının önemli olduğunu ifade etti.



İlköğretim ve lise 1. ve 2. sınıf müfredatlarının yenilendiğini anlatan Özgül, yeni müfredatın öğrenci merkezli olduğunu ve öğretmekten çok öğrencileri araştırmaya sevk ettiğini belirterek, bunun sonuçlarının önümüzdeki dönemde alınacağını dile getirdi.



Türkiye’deki yetenekli ve zeki gençler için bilim ve sanat merkezleri kurulduğunu belirten Özgül, 5 yıl önce 9 bilim ve sanat merkezi bulunduğunu, 5 yıl içinde 40 merkez daha açıldığını kaydetti.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da vakıf olarak bilgi, zeka ve yetenekle ilgili konuları gündeme getirmeye çalıştıklarını belirtti. Türkiye’nin insan potansiyelinin ciddi avantajlar sunduğunu ifade eden Halıcı, bu yıl 13. kez düzenlenen Zeka Oyunları Yarışması ile Türkiye’nin en zeki insanının seçme çabası içinde olmadıklarını, yarışmalarla zekaya önem verilmesi gerektiğini göstermeyi amaçladıklarını vurguladı.



Konuşmaların ardından Halıcı, yarışma sponsorlarına teşekkür şildi verdi.



Birinciler



13. Zeka Oyunları Yarışması’nda 14 yaş altı kategoride Melih Mutlu, 14-21 yaş arası kategoride Mehmet Murat Sevim ve 21 yaş üstü kategoride Aziz Ateş birinci oldu. 6 bin kişiyi eleyen yarışmacılar, plaket ve 10’ar cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.



Törende, Çankaya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da piyano ve saksafon eşliğinde kısa bir konser verdi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Meclis’teki bütçe görüşmeleri dolayısıyla törene katılamadığı bildirildi.



