T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye, Yunanistan ve İtalya dans için buluşuyor

32 kişilik dans grbunun 16'sı engelli dançılardan oluşuyor

14 Ekim 2012 22:41

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Türkiye ortaklığını yürüttüğü, Yunanistan , İtalya ve Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “BIOmechanics Çağdaş Dans Projesi” kapsamında, engelli ve engelsiz dansçıların oluşturacağı grup 3 ülkede gösteriler yapacak.

Derneğin yazılı açıklamasına göre, Yunanistan, İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılacak olan “Uluslararası Çağdaş Dans Gösteri Grubu” için ilk eğitim semineri, 10 Ekim Çarşamba günü tamamlandı.

Eylül ayında türkiye seçmeleri gerçekleştirilen seçmelere başvuran 80 kişi arasından 16'sı engelli olmak üzere 32 kişilik bir grup oluşturuldu.

Çalışmanın eğitim koordinatörü Pınar Ataer tarafından verilen genel dans eğitiminin ardından, 26 Kasım- 6 Aralık 2012 tarihlerinde koreografi üzerine ikinci eğitim verilecek.

3 ülkede yapılacak seçmeler ve provaların ardından farklı ülkelerden oluşturulacak 25 kişilik grup, Yunanistan'da Atina ve Selanik, İtalya'da Roma , Toscana, Bologna ve Milano, Türkiye'de Avrupa ve Asya yakası olmak üzere, turnelere başlayacak.

Çalışma, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

ETİKETLER

türkiyeitalyayunanistanbiomechanics çağdaş dans projesitürkiye omurilik felçlileri derneği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24