Türkiye, Yunanistan ve İtalya dans için buluşuyor

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Türkiye ortaklığını yürüttüğü, Yunanistan , İtalya ve Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen “BIOmechanics Çağdaş Dans Projesi” kapsamında, engelli ve engelsiz dansçıların oluşturacağı grup 3 ülkede gösteriler yapacak.

Derneğin yazılı açıklamasına göre, Yunanistan, İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılacak olan “Uluslararası Çağdaş Dans Gösteri Grubu” için ilk eğitim semineri, 10 Ekim Çarşamba günü tamamlandı.

Eylül ayında türkiye seçmeleri gerçekleştirilen seçmelere başvuran 80 kişi arasından 16'sı engelli olmak üzere 32 kişilik bir grup oluşturuldu.

Çalışmanın eğitim koordinatörü Pınar Ataer tarafından verilen genel dans eğitiminin ardından, 26 Kasım- 6 Aralık 2012 tarihlerinde koreografi üzerine ikinci eğitim verilecek.

3 ülkede yapılacak seçmeler ve provaların ardından farklı ülkelerden oluşturulacak 25 kişilik grup, Yunanistan'da Atina ve Selanik, İtalya'da Roma , Toscana, Bologna ve Milano, Türkiye'de Avrupa ve Asya yakası olmak üzere, turnelere başlayacak.

Çalışma, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.