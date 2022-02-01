Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kadın gazetecilerin yasal olarak tehdit edilmesinde geçen ay başı çekti
Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ocak ayı boyunca kadın gazetecilere yönelik 26 ihlal vakası yaşandığını açıkladı. Bunların 14'ü Türkiye'de tespit edildi.
01 Şubat 2022 22:21
Kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini takip eden, karşılaştıkları tehditleri, saldırıları, taciz vakalarını kaydeden, uluslararası destek ağı Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ocak ayı boyunca kadın gazetecilere yönelik 26 ihlal vakası yaşandığını açıkladı.
Türkiye, İngiltere ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda kadın gazetecinin yargısal olarak tehdit altında olduğu aktarıldı.
CFWIJ çalışmasında, Hindistan'da üç cinsel ve internet üzerinden bir adet taciz vakası tespit edilirken, Fransa'da iki kadın gazetecinin Paris'te düzenlenen bir aşı karşıtı protesto sırasında fiziksel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.
Rapora göre Hindistan'da bir kadın gazeteci cinsel taciz yüzünden suç duyurusunda bulundu.
CFWIJ, 320 kadın gazeteci, aktivist ve kadın hakları savunucusunun Afganistan'dan kurtarıldığını, ancak ülkede hala yüzlerce kadının tehlike altında olduğunu vurguladı.
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