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Gündem

Türkiye-Yunanistan arasında NATO karargâhında 10. toplantı

19 Şubat 2021 18:07

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki ayrıştırma usulleri 10. toplantısı NATO karargâhında yapıldı.

NATONATO karargahıTürkiyeYunanistanTürkiye Yunanistan
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