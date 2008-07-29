Türkiye yoluyla Gazze eylemi

Gazze'deki ablukaya dikkat çekmek isteyen bir örgüt, Türkiye'den çıkan bir gemiyi Gazze sularına sokarak protesto gerçekleştirecek.



"Free Gaza Movement" (Özgür Gazze Hareketi) adlı örgütün sitesinde yer alan habere göre, eylemciler 3 Ağustos'ta yola çıkacak. Türkiye dışında kalkış limanı olarak Kıbrıs adası ile Mısır'ın da olduğu kaydedilirken eylem için gereken 300 bin doların da toplandığı belirtildi.



60 kişi arasında, üç Avrupa Parlamentosu üyesi, soykırımdan kurtulan bir Yahudi, gazeteciler ve Filistinli mültecilerden oluşan bir grup yer alacak. Siteye göre, gemi Gazze sularına girdiğinde İsrail'in izin vermediği özel alana girmeye çalışacak.



'Liman kapalı'



İsrail'in koyduğu ve Gazze sahilinden 11 kilometre açığını kapsayan "Avlanma Sınırı"nı aşacaklarını belirten eylemciler, "Sorun çıkmamalı. Çünkü İsrail 2005'te Gazze Şeridi'nden çekildi. Bu bölgeyi kontrol etmemesi gerekiyor" dedi. Eylemciler, 2 hafta inmeden direneceklerini açıkladılar. Gazze limanı, halen İsrail tarafından kapalı tutuluyor.



