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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 6 sıra geriledi!

Türkiye, Uluslarararası Şeffaflık Örgütü'nün 2017 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 180 ülke arasında 81'inci oldu

22 Şubat 2018 03:29

Yolsuzlukla mücadele konusundaki çalışmalalarıyla tanınan sivil toplum kuruluşlarından Uluslarararası Şeffaflık Örgütü'nün (Transparency International) 2017 yılına ilişkin Yolsuzluk Algısı Endeksi açıklandı.

En yüksek puanın 100 olduğu endekse göre, "en temiz" ülke, 89 puanla ilk sırayı alan Yeni Zelanda oldu. Yolsuzluk algısının en düşük olduğu Yeni Zelanda'yı 88 puanla Danimarka takip etti.

Türkiye, Berlin merkezli örgütün 1995 yılından bu yana yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde bu sene 40 puanla 81'inci sırada yer aldı. Türkiye 2016'da, bir önceki yıla göre dokuz basamak gerileyerek 41 puanla 75'inci sıraya düşmüştü.

Listenin son sıralarında ise 9 puanla Somali, 12 puanla Güney Sudan, 14 puanla Suriye ve 15 puanla Afganistan yer aldı. Almanya 81 puanla 12'nci oldu.

Çok az ülke aşama kaydetti

Aralarında Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu dâhil 12 uluslararası örgüt ya da kurumdan elde edilen veriler analiz edilerek hazırlanan endekste, uzmanların ve iş dünyası temsilcilerinin kamu sektöründeki yolsuzluğa dair algı seviyeleri esas alındı.

Birçok ülkenin son altı yılda hiçbir ilerleme kaydedemediğini belirten Uluslarararası Şeffaflık Örgütü, bu süre zarfında sadece Senegal, Fildişi Sahili ve İngiltere gibi az sayıda ülkenin yolsuzlukla mücadeledeki çabalarını artırdığına dikkat çekti.

AFP'ye konuşan Uluslarararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Delia Ferreira Rubio, "Yolsuzluğun artması; temel haklara, adalete erişime ve hukukun üstünlüğüne saygının daha az olduğuna işarettir" dedi. Rubio, "Bu endeks şeffaflıkla demokrasi arasında ilişkiyi yansıtıyor" ifadesini kullandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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