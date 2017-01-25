Türkiye yolsuzluk algı endeksinde 9 basamak düştü

Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 176 ülke içinde geçen yıl bulunduğu 66'ncı sıradan 75'inci sıraya düşerek 9 basamak geriledi.

Endekste kamu hizmetlerine yönelik yolsuzluk algısının yüksekliği 0 puanla nitelenirken algı azaldıkça puan 100'e doğru ilerliyor.

Türkiye, 2016 yılında son beş yılın en düşük skorunu elde ederek 41 puan aldı. 2015'te 42, 2014'de 45, 2013'te 50, 2012'de 49 puan almıştı.

Raporda sistemsel yolsuzluk ve eşitsizliğin birbirini körüklediği belirtilirken, popülist liderlerin yolsuzluk algısının yükselmesine yol açtığı aktarıldı.

Rapoda, "Türkiye ve Macaristan gibi otokratik liderlerin olduğu ülkelerde puanın düştüğü görülüyor. Popülist hükümetin yönetimden gittiği Arjantin'de ise skor yükseliyor" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı José Ugaz, "Sadece ifade özgürlüğün, siyasi süreçlerde şeffaflık ve güçlü demokratik kurumların olduğu ülkelerde sivil toplum ve medya iktidardakilere hesap sorabilir ve yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele edilebilir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de bulunan Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan ise, Türkiye'nin endeksteki düşüşünün nedenleri olarak "yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda hiçbir gelişme yaşanmaması, ulusal ve uluslararası kurumların bu konudaki uyarılarının dikkate alınmaması, şeffaflıktan ve katılımcı yönetim anlayışından her geçen gün daha da uzaklaşılması ve kurumsal erozyon yaşanmasını" gösterdi.

Oya Özarslan "ekonomik olarak da zor bir dönemeçte bulunan Türkiye'nin bu gibi endekslerdeki seyrinin, uluslararası piyasalardaki konumu açısından da riskini artırmakta olduğunu" açıkladı.

Özarslan, "yolsuzluğun panzehrinin güçlü kurumları olan, kuvvetler ayrılığı, denge ve fren mekanizmalarına sahip tam bir hukuk devleti olduğuna" dikkati çekti.

Rapora göre, en iyi performansı gösteren ülke 90 puanla Danimarka oldu. Danimarka'yı Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Norveç takip ediyor.

Türkiye 75'inci sırayı Bulgaristan, Kuveyt ve Tunus ile paylaşıyor. Türkiye'den önceki sıralarda ise Bahreyn, Gana, Burkina Faso, Sırbistan ve Solomon Adaları yer alıyor.

Kuzey Kore, Güney Sudan ve Somali ise son üç sırayı paylaşıyor.