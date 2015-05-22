Türkiye yoksullukta en kötü üçüncü ülke!

OECD’nin raporu dünyada yoksulluğun arttığını ortaya koydu. Türkiye’nin gençleri bu artıştan daha çok etkilendi ve yüzde 28.5 yoksulluk oranı ile 34 OECD ülkesini geride bıraktı.

OECD eşitsizlik raporu tüm ülkeler için alarm veriyor. En zengin yüzde 10’u oluşturanların gelirden aldıkları pay en yoksul yüzde 10’un tam 9.6 katı. 1980’ler de bu oran 7 kat, 2000’lerde ise 9 kattı. OECD kayıtları tutulmaya başladığından bu yana en yüksek oran bu. Türkiye’de de eşitsizlikte iyileşme yok. Yoksulluk oranını belirleyen ve 0-1 arasında değer alan gini katsayısına göre yoksulluk sıralamasında Türkiye 34 üye ülke arasında en kötü üçüncü ülke. En zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10’un gelir farkında ise Türkiye dördüncü sırada. En kötü veri ise gençlerde.

Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre, göreli gelir yoksulluğu oranı sıralamasında Türkiye’nin gençleri tüm OECD ülkeleri gençlerinden daha yoksul çıktı. Gençlerin yoksulluk oranı yüzde 28.5. En yakın rakibimiz Meksika’da yüzde 25.8 iken gençlerde yoksulluk oranı OECD ortalaması ise yüzde 20.4.

En zenginin payı yüzde 31.7

OECD’nin dün açıkladığı rapora göre Türkiye’de en zengin yüzde 10’un gelirden aldığı pay yüzde 31.7. Şili’de yüzde 40.9, Meksika’da yüzde 36.7. Türkiye bu iki ülkenin ardından üçüncü sırada. En yoksul yüzde 10’un gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 2.1. Türkiye’de en zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasındaki gelir farkı ise 15.2 kat. Bu konuda en kötü ülke Meksika, fark 30.5 kat, onu 26.5 kat ile Şili, 18.8 kat ile ABD izliyor.

Göreli gelir yoksulluğu oranı sıralaması gençlerimizin durumunu ortaya koyuyor. Türkiye’de 0-17 yaş arası gençlerde göreli gelir yoksulluğu oranı yüzde 28.4. Bu 34 ülke arasındaki en kötü oran. Diğer yaş gruplarında Türkiye’nin sıralaması daha iyi. Özellikle 18-25 yaş grubundaki göreli gelir yoksulluğu oranı yüzde 16.2 bu 34 ülke arasında 10’uncu sırada olduğumuzu gösteriyor. 25-65 yaş arasında da yüzde 14.4 ile beşinci, 65 üstünde ise yüzde 18.4 ile dokuzuncu sıradayız.

Hükümetlere çağrı

OECD Genel Sekreteri Angel Gurrie Thyssen verileri açıkladığı toplantıda eşitsizlikteki yüksek artışın büyüme için de kötü olduğunu ve bir an önce politika önlemlerinin devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti. Thyssen hükümetlere çağrı yaparak kendi ülkelerinin sosyal dokusunun bozulmaması için eşitsizlikteki büyümeyi sona erdirecek uygulamalar geliştirmelerini istedi. OECD Genel Sekreteri özellikle dolaylı vergilerdeki artışın ve transferlerin başka yerlere aktarılmasının eşitsizliği büyüttüğünü dile getirerek politikaların zengin bireyler ve çok uluslu şirketlerin de vergi ödeyeceği şekilde ayarlanması gerektiğini kaydetti. Gençlerin yoksulluktan daha çok etkilendiğini vurgulayan Thyssen gençlerin istikrarsız işlerde standartların da dışında çalıştırıldığını belirtti. Eşitsizliğin en az olduğu ülkeler ise Danimarka, Slovenya, Slovakya ve Norveç olarak sıralandı.