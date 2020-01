Türkiye yıllık 300 bin ton et ithal ediyor

ANTALYA, (DHA) - KIRMIZI Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye\'de yıllık 1 milyon 200 bin ton et tüketildiğini, bunun 300 bin tonunun ithal edildiğini söyledi.

Salı Sanayici ve İş Adamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık olağan toplantısı, grup başkanı Muharrem Koç moderatörlüğünde, Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü\'nde yapıldı. Toplantının konuk konuşmacısı ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye\'de yıllık 1 milyon 200 bin ton et tüketildiğini, bu tüketimin yüzde 15\'inin koyun ve keçi etinden, yüzde 85\'inin ise sığır etinden elde edildiğini söyledi. Türkiye\'nin bu yıla kadar et ihtiyacının yüzde 10- 15\'ini ithal ettiğini kaydeden Başkan Yücesan, bu yıl et ithalatının yüzde 25\'e yükseldiğini, bunun da yaklaşık 300 bin tona karşılık geldiğini vurguladı.

Türkiye\'de kişi başı yıllık et tüketim ortalamasının 13 kilo olduğuna değinen Ahmet Yücesan, \"Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması 34-35 kilogram. Türkiye, et tüketiminde Afrika ve Asya ülkelerinin bir tık ilerisinde. Ancak dünya geneline bakıldığında birçok ülkeden çok geride\" dedi.

\'1992 YILINA KADAR KOYUN İHRAÇ EDİYORDUK\'

Kırmızı et konusunda geçmişte ve günümüzde yapılan hataların yanı sıra coğrafi ve iklim şartlarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini savunan Başkan Yücesan, şu ifadelere yer verdi:

\"Türkiye, tüm coğrafi dezavantajlarına rağmen hayvancılıkta bu durumda olmamalıydı. Bakıldığında Türk tarihinin geçmişinde asla sığır yok, çünkü coğrafyamızın doğal beslenme şekli koyun yetiştirilmeye uygun. Türkiye, 1992 yılına kadar koyun ihraç ediyorken, terör ve kırsaldan kente göç nedeniyle, çobanlığın üreticilere bırakılmasıyla Romanya\'dan, Yeni Zelanda\'dan koyun ithal eder hale geldi.\"

ET VE SÜT KURUMU\'NU ELEŞTİRDİ

Et ve Süt Kurumu\'nu da eleştiren ETBİR Başkanı Yücesan, kurumun 1985 yılına kadar üreticiyi desteklediğini daha sonra yapısının değiştiğini söyledi. Et ve Süt Kurumu\'nun günümüzde canlı hayvan ticareti yaptığına değinen Yücesan, \"Canlı hayvan, et alıp satıyor, ithalat- ihracat yapıyor, ihaleye giriyor. Bunun ticaretini yapıyor. Sonuçta üreticinin işini elinden aldı. Bunun sonu nedir? Eve alınan etin miktarı yarım kiloya kadar gelmiştir\" diye konuştu. Başkan Yücesan, 2010 yılında dünya genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yapılan süt tozu ithalatını da eleştirerek, süt tozu ithalatının hayvancılığa ciddi darbe vurduğunu savundu.

Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç, Başkan Ahmet Yücesan\'a katkılarından dolayı plaket vererek teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI