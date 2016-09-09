Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göreTürkiye ikinci çeyrekte yüzde 3.1 büyüdü.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 olarak açıklanan veri ise yüzde 4.7'ye revize edildi.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla yüzde 1'lik azalışla 2 milyar 338 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 1,4'lük artışla 30 milyar 795 milyon lira olarak gerçekleşti.



Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla yüzde 3,9'luk artışla 11 milyar 530 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüzde 8,2'lik artışla 129 milyar 182 milyon lira oldu.



Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, söz konusu dönemde sabit fiyatlarla yüzde 3,6'lık artışla 19 milyar 428 milyon liraya, cari fiyatlarla da yüzde 11,5'lik artışla 305 milyar 585 milyon liraya yükseldi.