Türkiye'de, yılbaşında bir milyardan fazla mesaj atıldı

Türkiye'de cep telefonu kullanıcıları, yeni yıla girerken bir milyarın üzerinde kısa mesaj attı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Türkiye yeni yılı cep telefonundan attığı mesajlarla kutladı. Turkcell, Vodafone ve Avea aboneleri, yeni yılı kutlaması için bir milyarın üzerinde kısa mesaj attı. 31 Aralık 2012 ile 1 Ocak 2013 arasında Turkcell aboneleri 464 milyon, Vodafone aboneleri 387 milyon SMS gönderdi. Avealılar ise 176.2 milyonu yeni yılın ilk dakikalarında olmak üzere 270 milyon mesaj attı.

31 Aralık 2012 ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında Turkcell aboneleri cep telefonundan 563 milyon dakika konuştu. MMS’li kutlamaların sayısı da 1.9 milyon oldu. Turkcell’de yeni yılda en çok konuşan ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli oldu.

Cepten yılbaşı tebrikleri, akşamüstü saatlerinde yoğunlaştı. Turkcell abonelerinin cepten en çok konuştuğu saat, 31 Aralık günü 17:00 ile 18:00 arası olarak gerçekleşti. Aboneler, yılbaşı gününde toplam 367 bin GB mobil internet kullandı.

Vodafone Türkiye aboneleri de yeni yılı ‘cep’ten karşıladı. 307 milyon dakika konuşup, 387 milyon SMS gönderen aboneler, 104 terabayt boyutunda mobil internet kullandı.

13.2 milyon Avealı da 31 Aralık 2012 ile 1 Ocak 2013 arasında toplam 224 milyon 315 bin 684 dakika konuşarak 270 milyon 253 bin 58 SMS ve 488 bin 877 MMS gönderdi.

Yılbaşında İstanbul’da bulunanlar 40 milyon 814 bin 205 dakika ile en çok konuşan olurken, İzmir 44 milyon 446 bin 698 mesaj ile en çok SMS gönderimi gerçekleştiren il oldu. Avealılar aynı dönemde 148.68 terabayt mobil internet kullandı.