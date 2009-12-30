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Yaşam

Türkiye yılbaşında 5 milyon duble rakı içecek

Türk halkı yılbaşını evde geçirmeye hazırlanıyor.Yapılan araştırmalar doğrultusunda 5 milyon rakı tüketilmesi bekleniyor

30 Aralık 2009 02:00

 T24- Ekonomik şartlar ve sigara yasağı nedeniyle Türk halkı yine dışarı çıkamayacak. Vatandaşın % 86'sının yeni yıla evde girmesi bekleniyor. Bu yılbaşı, evlerde 5 milyon duble rakı içilecek

Türk halkının bir numaralı içkisi olan rakı yeni yılda da liderliğini koruyacak. 2009 yılına girdiğimiz gece 1 milyon litreye yakın rakı tüketimi yapılmıştı, alkollü içecek sektörünün temsilcileri bu yıl rakamın biraz daha artabileceğini ve rakının yine ilk sırada olacağını belirtiyor. MasterCard'ın Türkiye genelinde yaptığı araştırma da Türk halkının yüzde 86'sının yeni yılı evde karşılayacağını gösteriyor. İçki ve gıda üreticileri de pazarlama faaliyetlerini bu trende göre belirliyor, satış noktalarında ve reklamlarda evde tüketim mesajı veren çalışmalar göze çarpıyor.

Geçtiğimiz yılın yılbaşı gecesi 35 cl'lik  1 milyon şişe rakı tüketimi gerçekleşmişti. Bu da 350 bin litre ve 4.5 milyon dubleye eşdeğer bir tüketimi ifade ediyor. Bu yıl sigara yasağı nedeniyle evde tüketimin artması ile bu rakamın 5 milyon kadehe dayanması bekleniyor...

Evde rakı ve şarap dışarıda votka içilir

MEY İçki Pazarlama Direktörü Çiçekten Becel: Geçen yıl bir milyon şişe rakı tüketimi olmuştu. Her zaman olduğu gibi bu yıl da rakı ilk sırada olacak. Ev kutlamalarında rakı ve şarap tüketimi daha fazla. Ancak özellikle ev dışındaki mekanlarda votkada bir artış oluyor.

EFE Alkollü İçecekler Pazarlama Direktörü Cem Bülent Erdoğan: Türkiye'de yüzde 85 ile en çok tüketilen yüksek alkollü içki daima rakı oluyor. Bugün alkollü içecekler pazarında rakı üretim kapasitesi 125 milyon litre, tüketim ise 45 milyon litre civarında. Yılbaşı dönemi rakı pazarının en hareketli olduğu dönemlerden biri. Her yıl bu dönemde rakı tüketimi artış gösterir. Bu yıl da satışlarımızda benzer bir artış bekliyoruz.

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