Türkiye yıl sonunda 53 milyar metreküple doğal gaz tüketiminde rekor kıracak

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da bulunan OMV\'nin Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, Türkiye\'de doğal gaz tüketiminin arttığını ve yıl sonunda rekor tüketim rakamlarına ulaşacağını söyledi. Öztürkmen, \"Türkiye\'de doğal gaz tüketimi artmakta. 2016 yılında tüketim 47 milyar metreküp iken bu yıl sonu itibariyle rekor bir rakama ulaşacağız. Türkiye 53 milyar metreküp doğal gaz tüketmiş olacak. Avrupa\'da ise düşüş var\" dedi.

OMV Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, Samsun\'da bulunan doğal gaz kombine çevrim santralinde doğal gaz ve elektrik üretimi ve tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'de doğal gaz tüketiminin arttığını ve bu yılsonunda 53 milyar metreküp tüketimle rekor bir rakama ulaşılacağını belirterek, \"Türkiye\'de doğal gaz tüketimi artmakta. 2016 yılında tüketim 47 milyar metreküp iken bu yılsonu itibariyle rekor bir rakama ulaşacağız. Türkiye, 53 milyar metreküp doğal gaz tüketmiş olacak. Avrupa\'da ise düşüş var. 500 milyar metreküp bir tüketim var. Avrupa\'nın içerisine baktığınızda Türkiye bu konuda büyüyen bir pazar. Avrupa\'da sayısının düşmesi ekonomik büyüme fazla yok. Türkiye ise büyüme gösteren bir ülke. Avrupa ülkelerine baktığınızda büyüme yüzde 1 ya da 1,5 civarında. Çok fazla yeni sanayi kuruluşu kurulmuyor ve nüfus da fazla artmadığı için tüketim stabil. Avrupa dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Bizde halen doğal gaza aç şehirlerimiz var\" dedi.

15 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZLA ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

53 milyar metreküp tüketimin yaklaşık 15 milyar metreküpünün elektrik üretiminde kullanıldığını söyleyen OMV Genel Müdürü Korkut Öztürkmen, \"Elektrik üretiminde de günden güne artan miktarda doğal gaz kullanıyoruz. Çünkü kışa bağımlı olduğumuz için kaynaklarımız elektrik üretimine yetmediği için etrafımızda da çok fazla doğal gaz bulunduğu için doğal gazdan elektrik üretimine halen ihtiyacımız var. Bu büyüme birazda oradan geliyor. 53 milyar metreküp tüketimin neredeyse 15 milyar metreküpü elektrik üretiminde kullanılan rakamdır. 3\'te birini elektrik üretiminde kullanıyoruz. Doğal gazı çok çeşitli yerlerden alıyoruz. En önemli kaynağımız yüksek basınçla, yüksek kalitede doğal gaz mavi akımdan geliyor. Rusya\'dan Karadeniz\'in altından geliyor. Samsun\'a bu yüzden santral kurduk. Eğer doğal gazınız kesintisiz ve yüksek kalitedeyse elektriğinizde o oranda kaliteli oluyor\" diye konuştu.

AVRUPA TÜRKİYE\'DEN UYGUN ÜCRETLE DOĞALGAZ ALIYOR

Türkiye\'nin çevresinde ki ülkelerde doğal gaz olduğunu ve Avrupa\'nın Türkiye\'den daha düşük fiyatla doğal gaz kullandığını belirten Öztürkmen, \"Azerbaycan’dan, batı hattında Ukrayna, Bulgaristan üzerinden gelen gaz var. İran\'dan 10 milyar metreküpe kadar gaz alıyoruz. Alt yapımız günden güne gelişiyor ve çeşitleniyor. Ne kadar çok farklı ülkeden ne kadar farklı çeliklerde doğal gaz alırsanız o kadar rekabet yaratıyor. \'Burada aslında doğal gaz yabancı ve pahalı yakıt, bizim cari açığımıza olumsuz etkiliyor. Onun yerine bir şey koymalıyız\' diye çeşitli düşünceler var. Bu doğru olabilir yerli kaynakların arttırılmasını tabi ki destekliyoruz. Ama Türkiye\'nin konumu itibariyle öyle bir yerde konumlanmış ki çevresinde her yerde gaz var. Bu gazı gidecek yeri yok. Bu gaz pazar arıyor. Burada önemli olan gazı gazla çarpıştırarak uygun fiyata alabilmek. Avrupa\'da doğal gaz fiyatları buradan bir nebze olsun daha düşük. Orada serbest rekabet var. Gazı gazla rekabete sokarak biz bu yakıtı yine en verimli ve en karla kullanabilecek konumdayız. Gazda liberalleşme serbestleşmeyi kullanarak devam etmeliyiz. İleriye dönük göstergelerde doğal gazın maliyetinin azalacağı yönünde\" diye konuştu.



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