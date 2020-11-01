Türkiye'yi kınayan Yunanistan'a, Dışişleri'nden NAVTEX yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Oruç Reis için yayımlanan yeni NAVTEX'in ardından Türkiye'yi kınamasına ilişkin olarak, "Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır" dedi.

TIKLAYIN - Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayımlandı

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin faaliyetlerini uzatmasına Yunanistan'dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın yeni yayınladığı NAVTEX'in yasadışı olduğunu ve Yunan kıta sahanlığını da kapsadığını savundu. Dendias, İzmir depremine de göndermede bulunarak, "Bu adım aynı zamanda, dikkatlerin şu an yardım göndermeye, destek ve dayanışma mesajları ifade etmeye odaklandığı hassas bir bölgede daha da fazla gerilim yaratıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Yunanistan, bu suç içeren ve yapıcı diyalog ihtimalini ortadan kaldıran davranışı bir kez daha kınıyor, Türkiye'ye yasadışı NAVTEX'ini derhal geri çekme çağrısı yapıyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (1 Kasım), ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır.

Yunanistan'ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir.

Türkiye, Yunanistan'la işbirliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir.

Yunanistan'dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye'yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır.

Bu vesileyle, Yunanistan'ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle önkoşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz.