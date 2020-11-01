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Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayımlandı

01 Kasım 2020 12:12

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX yayımlandı. 

 
NAVTEX'e göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.
 
 

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