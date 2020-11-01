Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayımlandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="flex-xs-order">\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX yayımlandı. </p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0"> </div>\n</div>\n<div class="medyanet-content">\n<div class="detail-content active">\n<div data-io-article-url="/dunya/oruc-reis-icin-dogu-akdenizde-yeni-navtex">\n<div id="Medyanet_InRead_Container">\n<div id="player_1604221897031" class="video-js vjs-default-skin vjs-big-play-centered vjs-paused vjs-controls-enabled vjs-workinghover vjs-v5 player_1604221897031-dimensions vjs-user-active" tabindex="-1" role="region" aria-label="video player">\n<div class="vjs-text-track-display" aria-live="off" aria-atomic="true">NAVTEX'e göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.</div>\n<div class="vjs-text-track-display" aria-live="off" aria-atomic="true"> </div>\n<div class="vjs-text-track-display" aria-live="off" aria-atomic="true"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>