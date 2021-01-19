SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nden yeni proje: Türkiye’yi kadınlar yönetse nasıl olurdu?

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, kadın liderliğinde bir ülkenin nasıl olacağını ortaya koymak amacıyla #ÜlkemiBenYönetsem adıyla bir web sitesi geliştirdi. Proje; Türkiye’de ve dünyada ülkeleri kadınların yönetmeleri halinde neler yapabileceklerini ve kadın liderliğinin Türkiye ve dünyayı nasıl yaşanılır bir yer haline getirebileceklerini göstermeyi amaçlıyor.

Yüzyılın en büyük krizi pandemiyle mücadelenin merkezinde çoğunluğu kadın olan sağlık çalışanları yer alıyor. Öte yandan krizi en iyi yöneten ülkelerin yönetimde kadın politikacılar bulunuyor. Ancak dünyada yalnızca 25 ülkenin hükümet veya devlet başkanı kadın.

Kadınlar Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini bir cümleyle paylaşacak

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği bu alanda kadınların politikada ve karar alma mekanizmalarında eşit ve etkin biçimde var olması gerektiğine inanıyor. Bu çerçevede kadınların yönetimiyle ülkelerin ve dünyanın daha yaşanılır bir yer olabileceğine dikkat çekmek ve etkileşimli bir biçimde ortaya koymak üzere bir web sitesi geliştirdi. #ÜlkemiBenYönetsem sesdernegi.org/ulkemi-ben-yonetsem adını taşıyan siteye giren kadınlar, kendilerinin seçilmiş veya atanmış yöneticiler olmaları durumunda Türkiye’yi nasıl yöneteceklerini bir cümleyle paylaşacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, pandemi döneminde kadınların yönettiği ülkelerin süreç yönetiminde başarılı olmalarının kendilerine ilham verdiğini belirtti. Onanç, bu konuda şunları söyledi: “Dünyada sadece 25 ülkede hükümet ya da devlet başkanı kadın. Oysa kadın politikacılar pandemi sürecini başarıyla yönettiler ve örnek bir liderlik sergilediler. Biz kadın liderliğinin eşit olarak politikada ve karar mekanizmalarında var olduğu bir ülkenin ve dünyanın daha yaşanılır olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla #ÜlkemiBenYönetsem web sitesini geliştirdik. Kadınların kendilerini, ülkesini yöneten seçilmiş veya atanmış bir kadın olarak görmesini ve Türkiye’yi nasıl yöneteceklerini bir cümleyle paylaşmalarını istiyoruz. Karar mekanizmalarında seçilmiş veya atanmış olmaları durumunda; ne karar alırlardı? Neyi değiştirirlerdi? Nasıl davranırlardı? Eğer kadınlar ülkelerini yönetseydi Türkiye ve dünya nasıl bir yer olurdu? Kadınların katılımıyla ortaya çıkacak tabloyu herkese göstermek istiyoruz. Biz çok güzel olacağına inanıyoruz. ‘Ülkemi ben yönetseydim’ diye düşünün ve yaşanılır bir dünyayı hayal etmemize yardımcı olun.”

Ülkesini yönetmeyi hayal eden kadınlar sesdernegi.org/ulkemi-ben-yonetsem sitesine girdiklerinde yazacakları ifade görselleşecek. Ayrıca katılımcılar isterse bu içeriği sosyal medyadan paylaşabilecek. Burada ifade edilen görüşler bir süre sonra bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği hakkında

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak üzere aktif vatandaşlığı destekleme misyonuyla eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan, bu doğrultuda projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşudur. SES, kadının eşitlik mücadelesini dijital medyada sürdürmek üzere SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu adlı dijital kadın haber sitesini yayınlamaktadır. Dernek halen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, Şehrin Kadınları ve Kadın SES’i projelerini sürdürmektedir. https://sesdernegi.org/