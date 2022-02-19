Türkiye'yi Avrupa kupalarında bekleyen büyük tehlike

Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 16. sıraya geriledi. Eğer Avrupa kupalarında sezonun geri kalanında kazanılacak puanlar ile ilk 15 ülke arasına girilemezse, 2023-24’te Avrupa’ya 5 değil, 4 takım gidecek.

Türkiye, 2020-21’i UEFA ülke sıralamasında 13. bitirdiği için gelecek sezondan itibaren Süper Lig şampiyonu dahil 5 kulüp, kupalarda gruplara kalmak için ön eleme oynayacak.

Şu an içinde bulunulan 2021- 22 sezonunda elde edilecek sonuç, 2023-24’ü etkileyecek.

Fanatik'in derlediği habere göre Türkiye, eğer sezonu ülke sıralamasında 15. bitiremezse; Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 takımla gidilecek. Avrupa Ligi’ne de hiçbir takım katılamayacak. Öte yandan Devler Ligi’nde direkt gruplara kalabilmek için sıralamada ilk 11’in içinde olmak gerekiyor.

3 takımla yoluna devam eden Danimarka’nın bu hafta sahaya çıkan iki ekibinden Randers kaybetti ama Midtjylland kazanınca, Vikingler bir anda 26.975 puanla 18.’likten 15.’liğe zıpladı. Türkiye, onların 75 puan gerisinde 16.’lık pozisyonunda yer alırken Çekler, Slavia’nın galibiyeti sayesinde 26.800 puanla iki sıra birden yükselip 17. olarak ensemize yapıştı.

Geriden de Yunanlılar ile Hırvatlar geliyor. Bu ikisinin arkasında yer alan ve tüm takımları elenen Kıbrıs Rum Kesimi 20. cepte yer alırken, 25.500 puanlı Norveç de 21. olarak yoluna devam ediyor.

İşte ihtimaller

2022-23’teAvrupa’ya katılım (13. sırada bitirilen senaryo)

Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncüsü: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncüsü: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

(Not: Bu katılım şartları; 2022-23 sezonu için 2020- 21 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’na bakarak uygulanacak ve Türkiye 5 takımla temsil edilecek)

2023-24'te Avrupa'ya katılım (15. sırada bitirilen senaryo)

Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncüsü: Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncüsü: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

(Not: Bu katılım şartları; şu anki sıralamaya göre, 2021-22 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'na bakarak uygulanacak ve Türkiye, 5 takımla temsil edilecek)

2023-24’te Avrupa’ya katılım (16. sırada bitirilen senaryo)

Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Lig ikincisi: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig üçüncüsü: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

(Not: Bu katılım şartları; şu anki sıralamaya göre, 2021-22 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’na bakarak uygulanacak ve Türkiye, 4 takımla temsil edilececek)