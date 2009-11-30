Türkiye, 'yenidoğan tetanozu'ndan temizlendi

T24 - Türkiye, anne veya bebeklerde doğuma bağlı olarak ortaya çıkan yenidoğan tetanozundan temizlendi. Böylece Avrupa kıtasında yenidoğan ve anne tetanozu tamamıyla ortadan kalktı.



Sağlık Bakanlığı, 2008 yılından beri Türkiye'nin anne ve yenidoğan tetanozundan temizlenmesi konusundaki çalışmaları Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli bir şekilde yürüttü.



Bu çalışma kapsamında, anne ve yenidoğan tetanozu görülen illerden gelen veriler mercek altına alınırken, önceki yıllarda ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü Şırnak'ta yerinde inceleme yapıldı.



DSÖ yetkililerinin de katıldığı çalışma sonucunda, Türkiye genelinde anne ve bebeklerde doğuma bağlı tetanozun görülme oranının en alt seviyeye indiği belirlendi.



Neonatal (yeni doğana ilişkin) tetanozun elimine edildiğinin saptanmasının ardından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'ye ''Neonatal tetanozda eliminasyon hedefine ulaşıldığı'' belgesi verdi.



Böylece Avrupa kıtası doğuma bağlı gelişen tetanozdan tamamıyla temizlendi.



Sıra kızamıkta



Sağlık Bakanlığı'nın 2010 yılı hedefleri arasında, kızamık hastalığının Türkiye'de tamamıyla ortadan kaldırılması da yer alıyor.



Kızamıkla mücadelede yüzde 100'e yakın aşılama oranına ulaşıldığını ifade eden yetkililer, son yıllarda Türkiye'de bu hastalığa çok az sayıda rastlandığını bildirdi.



Buna göre, Türkiye'de 2006'da 34, 2007'de 3, 2008'de 4, bu yıl ise 3'ü Afgan 1'i de Zimbabveli olmak üzere 4 kişide kızamık görüldü.



Bu yıl hiç yerli vaka görülmediğine dikkati çeken yetkililer, ''İmporte vaka dediğimiz tüm hastalar mikrobu yurt dışından getirdi. Yurt içi kaynaklı hiç hastamız olmadı'' diye konuştular.



Türkiye'nin Avrupa'da neonatal tetanozu elimine eden son ülke olduğunu ifade eden yetkililer, ''Kızamıkta Avrupa'da eliminasyon hedefine ulaşan ilk ülke olmayı umut ediyoruz. Bu, Türkiye açısından büyük bir başarı olacak'' ifadesini kullandı.

