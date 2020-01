Türkiye yeniden Eurovision'da

Eurovision'a en son 2012 yılında katılan Türkiye yeniden yarışmaya dahil olacak. Eurovision'da Türkiye'yi hangi sanatçı veya grubun temsil edeceği henüz belli değil.

Müzik grubu maNga'nın resmi Twitter hasabından yapılan "Eurovision? Yine... Yeni... Yeniden..." paylaşımı müzik kulislerinde Manga'nın Türkiye'yi temsil edebileceği yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Almanya 246 puanla kazanırken, Türkiye, 170 puanla ikinci olmuştu.

Oslo'nun Telenor Arena salonunda yapılan final gecesinde Türkiye adına Manga, "We could Be The Same" (Aynı Olabiliriz) parçasıyla sahne almıştı.

Türkiye ilk defa 1975 yılında Semiha Yankı ile katıldığı, 2003'de Sertab Erener’in 167 puan alarak birinciliği kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması’na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmış ve yarışmada bir daha bulunmama kararı almıştı.