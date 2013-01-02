Türkiye yeni yıla twitter'la girdi, ilk dakikada 26 bin tweet atıldı

Türkiye'deki twitter kullanıcıları, 2013 yılının ilk saniyesinde 837, ilk dakikasında ise 26 bin tweet attı. 2012 yılının tümünde atılan tweet sayısı ise dünya çapında 1.5 milyarı aştı.



Sosyal medya arşivi "Sosyalmedya.in" yeni yılın ilk saniyesinde 837, ilk dakikasında 26 bin tweet atıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2012 yılına 3.9 milyon kullanıcıyla başlangıç yapan sosyal paylaşım ağı Twitter, yıl sonuna kadar bu sayıya 8.6 milyon kullanıcının eklenmesiyle yılı 12.5 milyon üye ile kapattı.

Sosyal paylaşım ağında 1 milyar 681 milyondan fazla tweet atılırken, Türkiye'den yıl boyunca 198 milyon tweet paylaşıldı.

Twitter'de 2012'nin son günü 7 milyon 913 bin 896 tweet paylaşılırken, yeni yılın ilk saniyesinde 837, ilk dakikasında 26 bin tweet atıldı.



#bencemutluluk ilk sırada



"TT" listesi olarak da bilinen Twitter Türkiye Gündemi'nde yıl içerisinde en uzun süre yer tutan etiket 3191 dakikayla "#bencemutluluk" olurken, ikinci sırada 2976 dakikayla "#karsicinsetavsiyem", üçüncü sırada ise 2572 dakikayla "#annelafları" etiketi yer buldu.



Erdoğan birinci, Alex ikinci



Yıl boyunca "TT" listesine "hashtag" etiketi olmadan giren konuların başında, salı günleri yaptığı grup konuşmaları esnasında 8787 dakika listede kalan "Başbakan Erdoğan" yer alırken, ikinci sırayı ise 5225 dakikayla Fenerbahçe'den ayrılma sürecinde çok konuşulan "Alex" aldı.



Dizilerin lideri Behzat Ç.



Yayınlandığı esnada etiket duyurmayan "Behzat Ç." adlı televizyon dizisi 15 bin 567 dakikayla diziler arasında ilk sırada yer alırken, sabahları tüm başlıkların önüne geçen kelime ise 42 bin 510 dakikayla "Günaydın" oldu.