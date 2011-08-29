-''Türkiye yeni bir Türkiye'dir'' İSTANBUL (A.A) - 29.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cemaat vakıfları tarafından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde düzenlenen iftara katıldı. Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi çalışma alanına verildikten sonra, Başbakan Erdoğan'ın, ''Azınlıklar ve farklı inanç gurupları bizim bir parçamızdır. Onlardan ayrı olamayız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Onların tabii olan hakları, kanunlardan, Anayasa'dan doğan hakları ve elbette Allah'ın bütün insanlara verdiği bütün bu temel haklar en küçük noktasına kadar ihmal edilmeden bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize verilmelidir. Bu bir haktır. Bu bir lütuf değildir'' dediğini anımsattı. -Azınlık vakıfları- Geçilen dönemde şu an Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Hayati Yazıcı'nın gayretleriyle çıkarılan Vakıflar Kanunu'nu uygulamaya koyduklarını, bu kanuna Meclis'te çok büyük muhalefet olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Büyük zorluklarla çıkardıktan sonra anamuhalefet partisi, bunun iptali için Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi şükür ki bir maddesinin dışında kanunu iptal etmedi ve kanun yürürlüğe girmiş oldu. Biz, dini cemaat liderleriyle cemaat vakıflarının temsilcileriyle pek çok defa konuştuk, onların taleplerini dinledik. Kendilerine her zaman bu haklar verilecektir. Hiçbir endişeniz olmasın. Hükümetimiz, bu ülkede sizlerle birlikte güçlü olduğumuza inanıyoruz. Hiçbirinizin üzülmesini, haklarınızdan mahrum olmasını arzu etmeyiz. Geçmişte bütün yapılan hatalar, yaşanan tüm acı olaylar artık bir yerde kaldı. Artık Türkiye yeni bir Türkiye'dir. Yeni bir Türkiye'de hepimize yetecek kadar yer var diye düşünüyorum. Kanun Hükmünde Kararname ile özellikle cemaat vakıflarımızın büyük bir ihtiyaçları, çok haklı taleplerini karşılamış oluyoruz. Sayın Başbakanım, bu başarı, bu şeref size aittir. Çünkü size anlattığımız zaman, ortaya koyduğumuz zaman eski-yeni vakıflar genel müdürlerimizle cemaat vakıflarımızı temsil eden arkadaşlarımızla 'bu hak mıdır?' diye sordunuz, 'haktır' denildiğinde hiç tereddütsüz, iç politikada bunu kim nasıl kullanır diye hiç tereddüt etmeden, 'hak haklının en mukaddes malıdır, vereceğiz' dediniz. Biz de bunu bir Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarmış bulunuyoruz. Yeterli olmayabilir ama şunu ispatladık, biz hukuktan yanayız.'' -Fener Rum Patriği Bartholomeos- Fener Rum Patriği Bartholomeos, ''Vakıfların, cemaatlerin mallarının iade edilmesine denk geldi. Zannediyorum Sayın Başbakanımız öyle ayarladı ki bu ikram ettiğimiz iftar yemeğine denk geldi. Kendisine şükranlarımızı arz ediyoruz. Yapılan, bir haksızlığın tamiridir, restorasyonudur. Eskiden böyle nahoş olaylar oldu fakat görüyorsunuz düzeltiliyor. Bir hukuk devleti içinde yaşıyoruz. Bunun daha iyisini de göreceğimizden eminiz. Hepinize tekrar iyi bayramlar. Sayın Başbakanımız sağ olsun var olsun'' diye konuştu. Cemaat Vakıfları Temsilcisi Vingas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:AK Parti hükümeti döneminde biz gayrimüslim azınlıklar ilk defa defansif tavırlardan çıkarak daha güçlü ve öz güvenli hissetmeye başladık. Vakıflarımız geçmişteki baskıların yarattığı tahribatın güdümünden kurtuluyor olmasının heyecanını yaşıyor. Çocuklarımızın artık siyaseten borçlu doğmayabileceğine seviniyoruz.