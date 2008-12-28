Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisinde

Türkiye, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Kıyı bölgelerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar var.Hava sıcaklığı güney, iç ve batı bölgelerde 2 - 4 derece azaldı.Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Karabük ve Sivas çevreleri ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Malatya ve Elazığ çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu geçecek.Yağışlar kıyılarda yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.yarın tüm yurt parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kütahya, Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ilçeleri yağışlı geçecek.Yağışlar kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklığı yarın ve hafta başında güney, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak.Rüzgarın, bugün Marrmara ve Kuzey Ege kıyılarında, yarın günü batı bölgelerde Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı bekleniyor.Bugün Güney Ege kıyıları (İzmir, Aydın ve Muğla) ile Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Güney Ege'nin iç kesimleri (Uşak, Afyon ve Denizli), Göller Yöresi'nde (Isparta ve Burdur) beklenen kuvvetli kar yağışları, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı ile kuzeybatı bölgelerde beklenen poyrazın sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.