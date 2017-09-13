Türkiye yeni bir sıcak havanın etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, sıcaklıkların Akdeniz ve Doğu bölgelerinde 40 dereceye kadar çıkacağı da belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre yarından (cuma) itibaren önümüzdeki 1 hafta boyunca yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 31, İstanbul’da 33, Konya ve Afyonkarahisar’da 34, Ankara ve İzmir’de 35, Adana ve Antalya’da 36, Aydın ve Bursa’da 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 40 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

Mevsim değişikliği ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerimizde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.