T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı başladı

"Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar?"

03 Şubat 2021 17:50

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı.

Adil Karaismailoğlusosyal medya şirketisosyal medya şirketi temsilciUlaştırma ve Altyapı Bakanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24