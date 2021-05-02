Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler belli oldu

Türkiye’ye girişlerde 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren PCR testi istenmeyecek ülkeler belli oldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yazısında, "Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yen, Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerde PCR testi istenmemesi husunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" denildi.