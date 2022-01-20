Türkiye'ye gelen El Salvador liderinden Türkçe paylaşım: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yurda geldi. Bukele, Twitter hesabından, "Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ocak 2022'de, El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

"Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız"

Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti önemsediklerini bildirerek, "Türkiye olarak sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. El Salvador ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inandığımız ziyaretinizi oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, geçtiğimiz yıl Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmişti.