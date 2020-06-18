Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yüzde 35 azaldı; 2.8 milyar dolarlık yabancı yatırımı çıkış yaptı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) hazırladığı 2020 yılı “Dünya Yatırım Raporu”na göre Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı 2019'da yüzde 35 azalarak 8.4 milyar dolara indi.



Cumhuriyet'in haberine göre Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, UNCTAD'ın raporuyla ilgili bilgi verdi. Türkiye'ye 2019'da yapılan 8.4 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın dünya genelindeki yabancı sermaye yatırımlarının yalnızca yüzde 0.5’ine karşılık geldiğini belirten Sargın, geçen yıl Türkiye’den 2.8 milyar dolarlık uzun dönemli doğrudan yatırımın çıktığını da belirtti.



UNCTAD'ın raporuna göre Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı stoku 2019 sonunda 164.9 milyar dolara ulaştı. Çıkış stoku ise 47.7 milyar dolar oldu. 2010 sonunda bu rakamlar sırasıyla 188.4 milyar dolar ve 22.5 milyar dolardı.