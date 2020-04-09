Türkiye'ye 2 yıl yetecek bakliyat var

Kocaeli’de kuru bakliyat ve gıda maddesi üretimi yapan bir firma yetkilisi, yeni tip Koronavirüs nedeniyle bakliyat sıkıntısının yaşanacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyleyerek, depolardaki ürünlerin Türkiye’ye 2 yıl yetebileceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan üretim ve depolama tesisinde piyasaya sürekli ürün tedarik ettiklerini belirten Eskar Gıda A.Ş. Genel Müdürü Ertan Kara, "2 sene yetecek kadar stok mevcut. İnsanlarımız bu konuda rahat olsun" dedi.

"Depolar ağzına kadar ürünle dolu"

Depoların ağzına kadar ürünle dolu olduğunu ve sürekli olarak piyasaya ürün tedarik ettiklerini söyleyen Ertan Kara, "Türkiye genelinde bakliyat konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Kendi stoklarımdan örnek vereyim, 500 ton pirinç, 100 ton bulgur, 200 ton kırmızı mercimek, 80 ton nohut, 100 ton fasulye, bunun yanında da makarna, un, yağ, şeker olsun bunlar elimizde mevcut.



Türkiye genelinde benim gibi bu işi yapan arkadaşlar da dahil herhangi bir stok sorunumuz yok. 2 sene yetecek kadar stok mevcut. İnsanlarımız bu konuda rahat olsun. Paniğe gerek yok" dedi.