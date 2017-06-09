T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye Yazarlar Sendikası: Özgürlük için ses ver

Sendika, Kadıköy Kitap Günleri’nde tutuklu yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin durumlarına dikkat çekecek

09 Haziran 2017 16:40

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS),  “Özgürlük İçin Söz Ver!” eylemlerini Haydarpaşa’da, Kadıköy Kitap Günleri’nde sürdürüyor.

TYS, tutuklu gazetecilere yazarlara, akademisyenlere dikkati çekmek için başlattığı eylemlerinde bu kez de  “Karanlık karanlık diye yakınacağına bir mum da sen yak” diyerek 10 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de  “özgürlük mumları” yakacak.

Yazarlar, Haydarpaşa Garı’nın önünde özgürlük şiirleri okuyacak, "özgürlük" için sözleşecek. “Özgürlük Posta Kutusu”na “özgürlük mektupları” atacak.

TYS, “Özgürlük İçin Söz Ver!” eylemlerini 3 Haziran Cumartesi günü yazarların, gazetecilerin, milletvekillerinin katıldığı ilk buluşmayla başlatmış, Haydarpaşa Vapur İskelesi’nden denize şişe içinde özgürlük mektupları bırakmıştı. TYS, ölüm yıldönümünde Nâzım Hikmet’i de unutmamış, eylemden sonra Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinde Nâzım Hikmet’i şiirleriyle anmıştı.

Buluşma Yeri: Türkiye Yazarlar Sendikası Standı, Yener Çakmak Sokak, 4. Peron, No.5
Tarih: 10 Haziran 2017 Cumartesi
Saat: 20.30 

ETİKETLER

Türkiye Yazarlar SendikasıÖzgürlük için ses ver

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24