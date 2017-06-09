Türkiye Yazarlar Sendikası: Özgürlük için ses ver

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), “Özgürlük İçin Söz Ver!” eylemlerini Haydarpaşa’da, Kadıköy Kitap Günleri’nde sürdürüyor.

TYS, tutuklu gazetecilere yazarlara, akademisyenlere dikkati çekmek için başlattığı eylemlerinde bu kez de “Karanlık karanlık diye yakınacağına bir mum da sen yak” diyerek 10 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de “özgürlük mumları” yakacak.

Yazarlar, Haydarpaşa Garı’nın önünde özgürlük şiirleri okuyacak, "özgürlük" için sözleşecek. “Özgürlük Posta Kutusu”na “özgürlük mektupları” atacak.

TYS, “Özgürlük İçin Söz Ver!” eylemlerini 3 Haziran Cumartesi günü yazarların, gazetecilerin, milletvekillerinin katıldığı ilk buluşmayla başlatmış, Haydarpaşa Vapur İskelesi’nden denize şişe içinde özgürlük mektupları bırakmıştı. TYS, ölüm yıldönümünde Nâzım Hikmet’i de unutmamış, eylemden sonra Haydarpaşa Garı’nın merdivenlerinde Nâzım Hikmet’i şiirleriyle anmıştı.

Buluşma Yeri: Türkiye Yazarlar Sendikası Standı, Yener Çakmak Sokak, 4. Peron, No.5

Tarih: 10 Haziran 2017 Cumartesi

Saat: 20.30