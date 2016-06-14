Türkiye Yazarlar Birliği: Avesta Yayıları'na yapılan saldırıyı kınıyoruz, kitap yakma utancı bir daha yaşanmasın

Diyarbakır'da Avesta Yayınları’nın deposunun kimliği belirsiz kişilerce yakılmasının ardından Türkiye Yayıncılar Birliği açıklama yaptı. Açklamada, “Kitap yakma utancı bir daha yaşanmasın” dendi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kitap yakmak, baskıcı rejimlerde görülen, toplumları hafızasızlaştırmak ve ehlileştirmek amacıyla yapılan, sonrasındaysa tarihe utanç verici bir insanlık suçu olarak geçen hazin olaylardır. Avesta Yayınları’na yapılan hain saldırıyı kınıyor, suçluların bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmalarını, yayınevinin hasarının karşılanmasını talep ediyor, ülkemizde kitap yakma utancının bir daha yaşanmamasını diliyoruz.”

Ne olmuştu?

Avesta Yayınları’nın Diyarbakır’ın Sur ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan deposu 10 Haziran 2016 gecesi 22.00 sularında, kimliği belirsiz kişilerce yakılmıştı.

Üç odalı deponun bir odasında çıkan yangın şans eseri fark edilerek yurttaşlar tarafından söndürülmüş, yangın sırasında çok sayıda kitap zarar görmüştü.