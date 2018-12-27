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Türkiye yazarı Uğur: Piyango gişesinin önünde 'haramdır' propagandası yapmak terbiye sınırlarını aşmaktır

"Konuyu daha etraflıca düşünmek gerekir"

27 Aralık 2018 10:59

Türkiye yazarı Fuat Uğur, Eminönü'nde Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne karşı bildiri dağıtan Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu'na 2 kadının tepki göstermesini yorumladı. Uğur, "Millî Piyango gişesinin önünde kuyruğa girmiş olan vatandaşlara 'Millî Piyango haramdır' diye propaganda yapmak da hem kavga eden kadınlardan birinin dediği gibi gişecinin ekmeğiyle oynamak, hem de demokratik terbiye sınırlarını aşmak olur" dedi.

Uğur, "Millî Piyango tartışmasıyla gelen çıldırmışlık hâli" başlığıyla (27 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Kimseye taciz edercesine sözlü propaganda yapamaz, onların üzerine fikirlerinizi boca edemezsiniz. Ahsen Tv ne yapmıştır bilmiyorum ama Millî Piyango gişesinin önünde kuyruğa girmiş olan vatandaşlara “Millî Piyango haramdır” diye propaganda yapmak da hem kavga eden kadınlardan birinin dediği gibi gişecinin ekmeğiyle oynamak, hem de demokratik terbiye sınırlarını aşmak olur. Böyle yapılmıştır demiyorum ama kavga, bu nedenle çıkmışsa konuyu daha etraflıca düşünmek gerekir.

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