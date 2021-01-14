Türkiye yazarı Uğur: Gıdadaki fahiş artışları takip edebilmek neredeyse imkânsız hâle geldi, Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları acaba gelişmelerin farkında mı?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Gıda sektöründe endüstriyel ürünlerdeki fahiş artışları takip edebilmek neredeyse imkânsız hâle geldi. Bunları kontrol eden kimse var mı?" eleştirisini yaptı.

Uğur, "Misal, Tariş bir kooperatif değil mi? Onlar bile zeytinyağlarına yüzde 100’den fazla zam yapmış. Son kullanma tarihine baktığımda 2019’un ürünü olduğunu anlamama rağmen.Devlet vatandaşını mağdur etmemek için kısıtlı bütçesiyle milyarlarca lira para harcıyor, ama devletin millete aktardığı o paraları sınırlı bir sermaye grubu ve fırsatçılar vakum gibi emiyor ve âdeta sebepsiz zenginleşiyor. Sonra da bankalardaki döviz mevduatı rekor artışla 235 milyar doları buluyor. Neden acaba? Üreticinin tarlada ürettiğini üç kuruştan alıp market ve pazar tezgâhlarında 5 kat daha fazla fiyata satanları gören yok mu?" diye sordu.

"Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları acaba gelişmelerin farkındalar mı?

Uğur yazısında, "Türkiye korkunç bir salgın ile baş etmeye çalışırken daha olağanüstü bir dönem ne zaman olur acaba? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakın çalışma arkadaşları acaba gelişmelerin farkındalar ve gerekli tedbirleri alıyorlar mı? Halkı kafasına göre ürünlere zam yapanlardan devlet korumayacaksa kim koruyacak?" ifadesini kullandı.

Uğur yazısında şunları kaydetti:

"Millet Kasabanın Sırrı filmindeki gibi susuyor inanın. Sebebi şu içinden geçtiğimiz olağanüstü salgın dönemi. Devlete, hükûmete canından, sıhhatinden feda ederek avans veriyor ama 2023’te sandık başka bir şey söyler hatırlatayım.

Dün Süleyman Özışık kardeşimin yazdığı gibi temel gıda maddelerine, yani pirinç, makarna, su, et, süt, yumurta, peynir, sebze, meyve, protein ve yağ gibi maddelere üreticiyi de mağdur etmeden sabit fiyat uygulaması getirilmesi gerekiyor.

Kanuni’nin sözünü unutmayalım. 'Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.'

O yukarıda tarif ettiğim güçlü devlet böyle giderse 2023’te hiçbir işe yaramayabilir, korkum o."