Türkiye yazarı Uğur: Enerji faturamız kabaracak, fakirleşme artacak

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, döviz kurlarındaki artışa ilişkin olarak, "Enerji faturamız kabaracak, fakirleşme artacak. Halkı bu mücadelede ezdirmemek gerek" değerlendirmesini yaptı.

Uğur yazısında, "Enerji faturamız kabaracak. Bu enerji maliyeti üretime kesinlikle yansıtılmamalı. Katar, Azerbaycan ya da İran’dan ithal ettiğimiz sıvı enerji kaynağın Türk Lirası karşılığı almak için görüşmeler yapmalıyız. Üretime dayalı ara mal ithalatı pahalanacak. Bu yüzden şimdiden ara malların Türkiye’de üretimi için teşvik kredileri verilmeli. Kurlar böyle yükselince başta zincir marketler ve tedarik zincirleri olmak üzere tüm firmalar fırsat bu fırsat deyip, daha önceden stokladıkları mallara zam üstüne zam yapacaklar. Buna engel olunmalı. Rekabet Kurulu’na güveniyorum bu konuda." düşüncesini dile getirdi.

Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Fakirleşme artacak. Halkı bu mücadelede ezdirmemek gerek. Diğer yazımda ifade ettiğim gibi, sokağa dökülenler iki büyük şehrin yoksul semtlerinde oturanlar değil, zengin semtlerinde olanlar. Bunun kıymeti bilinmeli ve halk korunmalı. Bu yol haritasındaki en önemli sorun faiz-enflasyon sarmalı. Çözüm için pek çok ekonomistin söylediği şu öneri son derece önemli: Türkiye’nin sorunu talep enflasyonu değil artık maliyet enflasyonu. Üreticilere düşük faiz verip tüketim harcamalarının kredi faizleri yüksek tutulabilir."