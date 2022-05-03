Türkiye yazarı Uğur: Acaba iktidarda bir Çerkes alerjisi mi var diye düşünmekten kendimi alamıyorum

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Çerkesleri bir araya getirmenin, doğru mesajları vermenin ne kadar önemli olduğunu anlattım. Bu konuda bir girişim de oldu ama ne yazık ki yapılacak organizasyonu üstlenen Mehmet Özhaseki’nin yanlışları yüzünden akamete uğradı." düşüncesini dile getirdi.

Uğur yazısında, "Geçen aylarda AK Parti İstanbul İl Teşkilatından bir bilgi aldım bu konuda bir çalışma yaptıklarına dair ama ses seda çıkmadı. Cumhurbaşkanı’nın vakti mi yok? Çok sıkışık olsa da var tabii. Acaba iktidarda bir Çerkes alerjisi mi var diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Çok ilginç hakikaten. Belki de şuna güveniyorlar. Muhafazakâr Çerkesler zaten bizi destekliyor, gidip de CHP’ye ya da ırkçı eğilimli İyi Parti ya da benzerlerine oy verecek değiller ya. Hah işte burada durmak gerekir eğer öyle düşünüyorlarsa. Çünkü bir başka “muhafazakâr siyasetçi” Çerkeslerle çok yakından ilgilenmekte. Kim mi? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu." ifadesini kullandı.