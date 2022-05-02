Türkiye yazarı Selek: Ya marketlerin hâl çaresine bakılmalı ya da hal yasası çok gecikmemeli

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, "Gözümle şahit oldum. Ya marketlerin hâl çaresine bakılmalı ya da hal yasası çok gecikmemeli." görüşünü savundu.

Selek yazısında, "Bayram için Afyonkarahisar’a geldim. Bir semt pazarına yolum düştü. Fiyatları görünce inanamadım. Çok düşüktü. Maydanoz 2, taze soğan 1, kıvırcık 5 liraydı. Olması gerektiği gibi... Etiketlerin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabımdan paylaştım. İnanılmaz bir etkileşim aldı. Haber sitelerine manşet, köşe yazılarına konu oldu. Mesajım 400 bin kişiye ulaşmıştı. Bu, fiyatların ucuzlayacağı anlamına geliyordu. Sonra merak edip 100 metre ilerideki yerel zincir markete gittim. Fiyatlar tam iki katıydı. Tezgâhta bekledikleri için de tazeliği gitmişti üstelik. Görevliye 'Siz halden almıyor musunuz?' diye sordum. Denizli’den doğrudan anlaşmalı üreticilerden aldıklarını söyledi. İşte Türkiye’nin meselesi bu." ifadesini kullandı.